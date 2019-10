Ryanair – 12 tras na otwarcie bazy w Katowicach

Uruchomienie bazy linii lotniczej to ważne wydarzenie w historii Katowice Airport – podczas uroczystości na lotnisku jego prezes Artur Tomasik, cytowany w komunikacie. – Cieszymy się, że największy niskokosztowy przewoźnik w Europie rozwija działalność w Pyrzowicach, doceniając jego potencjał. To niewątpliwie pozytywnie wpłynie na wzrost liczby pasażerów obsługiwanych w naszym porcie, co z kolei przyczyni się do rekordowego wyniku w 2020 roku. Wydarzenie to jest korzystne dla pasażerów, ponieważ zdecydowanie zwiększa konkurencję w segmencie przewozów niskokosztowych. Wierzmy, że już w przyszłym roku będziemy mogli poinformować o kolejnych nowych połączeniach Ryanaira z Pyrzowic.