Antalya bije rekordy popularności

Jak podaje podaje grecki portal branży turystycznej Tornosnews.gr, 14,5 miliona pasażerów skorzystało z lotnisk w Antalyi i Alanyi (lotnisko Gazipasza). To o 17 procent więcej niż rok temu i kolejny rekord regionu zwanego Riwiera Turecka. Urząd do spraw turystyki w Antalyi szacuje, że do końca roku odwiedzi go co najmniej 16 milionów gości.

