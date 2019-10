Booking.com odkrywa turystyczne trendy na rok 2020

Jako pierwszy trend Booking.com wskazuje odkrywanie mniej znanych kierunków – 51 procent osób jest gotowych zamienić pierwotnie wybrane miejsce podróży na mało popularne, jeśli to pozwoli chronić środowisko . 54 procent chce w ten sposób zmniejszyć negatywne oddziaływanie turystyki masowej (z ang. overtourism).

Trzeci trend to odpowiedzialne podróżowanie. 48 procent pytanych deklaruje, że skorzysta z wolniejszego środka transportu, dzięki czemu negatywne oddziaływanie na środowisko będzie mniejsze – w tym wypadku chodzi o sposób zwiedzania, a wśród wspomnianych środków transportu respondenci wymieniają rowery, tramwaje, łodzie czy własne nogi. 61 procent zamierza podróżować dłuższą drogą, żeby więcej zwiedzić. 64 procent chętnie pojechałoby w podróż starym pociągiem, typu Orient Express, by poczuć magię dawnych czasów.

Czwarty trend można określić mianem „bogactwo przeżyć”. W modzie mają być kierunki, które gwarantują różnorodne doświadczenia. 54 procent pytanych twierdzi, że woli pojechać na jedną dłuższą wycieczkę do miejsca, w którym znajdują się różne zabytki i atrakcje. W 2020 roku wakacje mają kręcić się wokół podróży ze zwierzętami, bo dla wielu ludzi, szczególnie dla dzieci, są ważnymi towarzyszami życia. 42 procent właścicieli zwierząt potwierdza, że wybierze się tam, gdzie można zabrać swoich pupilów, a 49 procent jest nawet gotowych zapłacić za to więcej.

Przyszły rok ma, zdaniem Booking.com, upłynąć też pod znakiem podróży dziadków z wnukami . 72 procent ludzi starszych zauważa, że spędzając czas z dziećmi, czuje się młodo, a 71 procent jest przekonanych, że rodzice potrzebują trochę czasu we dwoje.

Siódmy trend wskazany przez portal to podróże kulinarne. Smaczna kuchnia ma być kryterium wyboru wakacyjnego miejsca. Dla wielu możliwość zarezerwowania stolika w wybranej restauracji będzie podstawą decyzji, gdzie i kiedy rozpocząć podróż. Co ciekawe, wcale nie chodzi tu o lokale sygnowane nazwiskami znanych kucharzy, często mowa o restauracyjkach polecanych przez miejscowych. 71 procent przyznaje, że lokalne jedzenie to ważny aspekt ich wakacji.