Więcej pasażerów na greckich lotniskach

Oznacza to wzrost o 4,8 procent rok do roku. Dla porównania przed rokiem zmiana wyniosła 4,1 procent. Taką informację podał grecki Urząd Lotnictwa Cywilnego (HCAA), na którego dane powołuje się portal Greek Travel Pages.

HCAA poinformował, że 54,5 miliona ludzi leciało w ramach 444 tysięcy rejsów. 169,7 tysiąca to loty krajowe, a 274,3 tysiąca międzynarodowe. W samym wrześniu urząd zanotował wzrost liczby pasażerów o 4,3 procent, do 8,6 miliona, w tym zagranicznych 3,23 miliona (+4,1 procent). We wrześniu najwięcej ludzi obsłużyły lotniska w Atenach, Heraklionie (Kreta), na Rodos, w Salonikach i na Korfu.