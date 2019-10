Brytyjczycy wracają do Szarm el-Szejk

Po czterech latach brytyjski MSZ zrezygnował z odradzania obywatelom podróży lotniczych do Szarm el-Szejk. Touroperatorzy od razu zareagowali przywróceniem tego kierunku do oferty.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegało przed podróżami lotniczymi do Szarm el-Szejk od października 2015 roku, czyli od katastrofy nad Półwyspem Synaj rosyjskiego samolotu linii Metrojet, wracającego z turystami do St. Petersburga z Szarm el-Szejk. Środowisko międzynarodowe uznało, że był to zamach terrorystyczny, co spowodowało wstrzymanie lotów do kurortu przez wiele krajów. Z czasem władze niektórych z nich uznawało, że bezpieczeństwo na lotniskach jest już na tyle poprawione, że można złagodzić komunikat. Brytyjski zrobił to dopiero 22 października. Poniżej dalsza część artykułu

Było to możliwe dzięki współpracy między specjalistami z Wysp Brytyjskich i Egiptem nad poprawą bezpieczeństwa na lotniskach. Jak mówi, sekretarz do spraw transportu Wielkiej Brytanii Grant Shapps, cytowany przez portal Travel Weekly, teraz władze zamierzają jeszcze położyć nacisk na współpracę w zakresie bezpieczeństwa z samymi przewoźnikami, którzy chcą przywrócić loty do Szarm el-Szejk.

Na odnowienie połączeń czarterowych do egipskich kurortów nad Morzem Czerwonym nie zdecydowała się jeszcze Rosja. Tamtejsi podróżni mogą dolecieć bezpośrednio jedynie do Kairu.