Niemcy – tanie linie lotnicze przestaną być tanie

Niemiecki rząd wprowadzi od przyszłego roku podatek lotniczy zarówno na przeloty krajowe jak i długodystansowe. Jest to jeden z elementów strategii obniżania emisji dwutlenku węgla rozpisanej do 2030 roku. Celem koalicji rządzącej jest wyrównanie przychodów z podatków po obniżeniu stawki VAT na bilety kolejowe, co nastąpi w przyszłym roku. W ten sposób politycy chcą przekonać ludzi do korzystania z mniej zanieczyszczających środowisko środków transportu.

