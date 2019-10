Traveldata: Ferie na Malcie i w Egipcie dużo droższe

Ostatni tydzień przyniósł niewielkie obniżki cen wyjazdów z biurami podróży na ferie zimowe, ale nadal średnio są one o 250 złotych droższe – wskazują badania Traveldaty.

W minionym tygodniu wycieczki z wylotami w okresie od 10 do 16 lutego 2020 potaniały średnio w biurach podróży o 3 złote w porównaniu z tygodniem poprzednim (w poprzednim zestawieniu wzrosły o 121 złotych) – podaje prezes Instytutu Badania Rynku Turystycznego Andrzej Betlej w cotygodniowym materiale. Poniżej dalsza część artykułu

Największy spadek średniej ceny odnotowano w wypadku wyjazdów na Maltę (poprzednio były tam największe zwyżki) – o 230 złotych. Spadły też ceny podróży do Maroka i Hurghady – o 46 i 38 złotych.

Ale były też kierunki, których ceny poszły w górę w ostatnim tygodniu. Największy wzrost Traveldata odnotowała w wypadku Marsa Alam – o 139 złotych. Niewiele mniej podrożała Lanzarote – o 131. Portugalia była droższa o 34 złote.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu Traveldata obrazuje mapą.

W minionym tygodniu – pisze ekspert – wzrosły ceny wyjazdów do dwóch najpopularniejszych kierunków zimowego wypoczynku, czyli do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie – o 41 i 32 złote. W ostatnich dwóch tygodniach łącznie wzrost cen na tych kierunkach był nawet nieco większy i wyniósł odpowiednio 43 i 82 złote, co może oznaczać, że te kierunki weszły już na ścieżkę wzrostu.

Rok do roku nadal dużo drożej Z roku na rok średnia cena zimowego wyjazdu skoczyła z kolei o 255 złotych (w poprzednim zestawieniu różnica wyniosła 266 złotych). Czy taką zmianę ceny uzasadniał wzrost kosztów? Tylko częściowo.

Jak wyjaśnia Betlej, ceny paliwa lotniczego utrzymały się na niższym o 12,7 procent (przed tygodniem spadek wyniósł 12,9 procent) poziomie niż przed rokiem (2,67 zł/litr wobec 3,06 zł/litr przed rokiem). Z kolei w relacji do euro i amerykańskiego dolara złoty nadal pozostawał słabszy rok do roku, ale średnio zaledwie o niecałe 0,5 procent (przed tygodniem o 0,8 procent). W rezultacie ich wspólny wpływ na przeciętny spadek kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu od minus 45 do minus 55 złotych. To korzystniejsza dla organizatorów wyjazdów sytuacja niż przed tygodniem, gdy wyniósł on między minus 30 a minus 40 złotych i znacznie korzystniejsza niż dwa i trzy tygodnie wcześniej gdy te różnice wynosiły 10 – 20 i 70 – 80 złotych.

Ponownie większa zwyżka cen w ujęciu rok do roku wykazała oferta wyjazdów do Egiptu, było to 204 złote. Najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny wypoczynku w Marsa Alam – średnio o 337 złotych, w znacznie mniejszym stopniu na Synaju – o 188 złotych, a w jeszcze mniejszym w Hurghadzie – o 87 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich zwyżka średnich cen rok do roku była nieco mniejsza i wyniosła 152 złote. Przy czym największy roczny wzrost cen Traveldata notowała w wypadku wyjazdów na Teneryfę – o 347 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe wzrosty średnich cen wycieczek rok do roku widoczny był w wypadku Maroka – o 524 złote, a niewiele mniejszy na Cyprze i Malcie – o 479 i 436 złotych. Mniejsze były tym razem wzrosty średnich cen na Tureckiej Riwierze (sprzedawanej przez TUI Poland) – o 339 złotych, a jeszcze mniejsze w Portugalii i na tunezyjskiej Dżerbie – o 211 i 103 złote.

Najniższe ceny Best Reisen Traveldata przeanalizowała również ceny pod kątem touroperatorów. W porównaniu z ubiegłym sezonem jedyną zniżkę średniej znalazła w ofercie Best Reisen – o prawie 250 złotych. Najmniejszą zwyżką natomiast charakteryzowała się oferta TUI Poland – o około 25 złotych. Średnia cena w ofertach innych biur wzrosła w granicach od 70 (Sun & Fun) do prawie 430 złotych.

W bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych kierunkach (wobec poprzedniego sezonu przybyło porównanie Dżerby) i w trzech kategoriach hoteli, pierwszą pozycję zajął TUI Poland. To biuro miało najtańszych 16 ofert. Za nim pokazały się Rainbow z 12 ofertami i Exim Tours z 9 ofertami.

Przy tym najwięcej najtańszych hoteli trzy– i czterogwiazdkowych miał Rainbow, a w pięciogwiazdkowych bardzo wyraźnie przodował TUI Poland – zaznacza autor opracowania.

Do Egiptu najtaniej można było wyjechać z Sun & Funem (7 ofert) i Best Reisen (3 oferty), a na Wyspy Kanaryjskie z Rainbowem (7 ofert) i TUI Poland (6) i Itaką (5).

„Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono jako jedyne oferty na niektórych kierunkach (Turecka Riwiera, Lanzarote, Dżerba), co daje mu aż 8 wskazań (na ogólne 16), podczas gdy na pozostałych kierunkach zajmuje pozycję drugą, trzecią (za biurami Exim Tours i Rainbow)” – komentuje prezes Traveldaty.

Drugi raz w tym sezonie zimowym Traveldata przedstawia też tabelę z największymi biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W zestawieniu zachowała ścisłą porównywalność kierunków – biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach – wyjaśnia metodologię Betlej.

Skład pierwszej siódemki pozostał prawie taki sam, jak w zestawieniu sprzed dwóch tygodni. Jedyną zmianą było pojawienie się Itaki i opuszczenie tabeli przez Prima Holiday. Na czele zestawienia nadal widnieją biura Best Reisen i Sun & Fun, które wysokie pozycje zawdzięczają tanim wyjazdom do Egiptu, a w wypadku Best Reisen także na Maltę. Pozostałe pozycje zajmują duże biura o znacznie bardziej zróżnicowanej ofercie kierunków. „Większe zmiany w zestawieniach powinny mieć miejsce w miarę zbliżania się do badanego okresu wylotów, którym są – tak jak to zaznaczano w początkowej części materiału – dni 10-16 lutego 2020 roku” – wyjaśnia Betlej.

Ryanair daje duże zniżki Na koniec cotygodniowego zestawienia Traveldata zamieszcza ocenę cen biletów w tanich liniach lotniczych. Jak pisze Betlej, Ryanair kontynuuje zmniejszanie liczby połączeń na Wyspy Kanaryjskie – z sześciu połączeń przed rokiem (Teneryfa z Warszawy, Krakowa i Wrocławia) zostawił jedynie dwa pierwsze (z Krakowa jedynie raz w miesiącu). Częstotliwość lotów na tym kierunku uległa zmniejszeniu z dziewięciu do trzech tygodniowo.

W okresie wakacji – komentuje Betlej – ceny przelotów na Wyspy Kanaryjskie były zbliżone do zeszłorocznych, ale po tym okresie widoczny był wyraźny wzrost cen, podczas gdy przed rokiem trend był odwrotny. Ostatnio ceny spadły, a roczna różnica między nimi bardzo się zmniejszyła z powodu równoległego ich wzrostu przed rokiem. Obecny spadek cen może być przejściowy ze względu na potencjalnie większy popyt na samodzielnie organizowanie wyjazdów na tym kierunku (niższe ceny hoteli niż przed rokiem, co może być wynikiem zaprzestania działalności przez Thomasa Cooka).

Na pozostałych kierunkach przez dłuższy czas narastała dodatnia różnica pomiędzy cenami w tym sezonie i przed rokiem (kolor czerwony). Ostatnio trend ten jednak się odwrócił i ceny bieżące wyraźnie spadły.

W ostatnim tygodniu w najbardziej podniosły się, licząc rok do roku, ceny biletów do Portugalii – średnio o 178 złotych. W mniejszym stopniu zdrożały do Hiszpanii – o 48 złotych. W niedużej zaś skali obniżyły się do Włoch i Grecji – o 30 i 28 złotych.

W rozkładzie Wizz Aira w tym sezonie zimowym przybył jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę i teraz są dwa. Przewoźnik dodał też nowe połączenie na Fuerteventurę (raz w tygodniu też z Katowic), które nie daje jeszcze możliwości porównań cen rok do roku. Ceny na tym kierunku są bardzo stabilne i niższe niż przed rokiem, zapewne z powodu dwukrotnie wyższego oferowania i relatywnie mniejszej liczby miejsc rezerwowanych przez organizatorów turystyki – opisuje Betlej.

Dla pozostałych kierunków w pierwszej połowie października wykres pokazuje niewielki spadek średnich cen przelotów, ale w daleko mniejszej skali niż przed rokiem. Obecnie – podobnie jak u konkurenta – spadek cen przyspieszył, z tym że ceny w Wizz Airze stały się nawet nieco mniejsze niż przed rokiem.

Wizz Air w niewielkim stopniu podniósł ceny rejsów na kierunkach włoskich – średnio o 59 złotych rok do roku. Nieco opuścił natomiast na kierunkach hiszpańskich – o 39 złotych. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim sezonie zimowym z zestawiania zniknęła Portugalia, z której Wizz Air zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto z Warszawy i z Katowic).