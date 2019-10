Wizz Air wzmocni rejsy z Ukrainy do Polski

W marcu przyszłego roku samoloty wystartują do Wiednia, Budapesztu, Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Wilna . Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu airbusami A321 i A320.

Zaporoże to piąte miasto na Ukrainie z którego Wizz Air będzie latać. Obecnie oferuje na tym rynku 61 tras do 13 krajów, licząc z połączeniami z Charkowa i Lwowa do Budapesztu, które ruszą w czerwcu 2020. Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, Wizz Air przewiózł w2018 roku 1,8 mln pasażerów w ukraińskiej siatce połączeń, „co stanowi ponad podwójny wzrost ruchu pasażerskiego w porównaniu z poprzednim rokiem i zapewnia Wizzowi pozycję największego niskokosztowego przewoźnika na Ukrainie”.