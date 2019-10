Hotele we wrześniu wszystkie w górę

We wrześniu ceny noclegów w ujęciu rok do roku urosły we wszystkich kategoriach obiektów. Najwięcej w hotelach jednogwiazdkowych – o 9,28 procent, do 227,48 złotego. Warto tu dodać, że w sierpniu właśnie w tej kategorii ceny spadły aż o 11,91 procent, licząc rok do roku.

Poniżej dalsza część artykułu