Liczymy na podwojenie w dwa lata liczby turystów z Polski

Ilu turystów z Polski przyjechało w tym roku do Tunezji?

Od początku roku do 10 października, z Polski przyjechało ponad 100 tysięcy osób. To oznacza wzrost o 55,5 procent wobec roku ubiegłego. W tym roku Polacy najchętniej wybierają południe kraju i Dżerbę. Wierzymy, że Tunezja nadal będzie atrakcyjna dla nich. Oczekujemy, że w 2020 roku nastąpi kolejny duży wzrost przyjazdów.

Nasze założenia mówią o około 140 tysiącach klientów. Chcielibyśmy też, żeby w roku 2021 liczba turystów z Polski powróciła do poziomu 200 tysięcy, jak to miało miejsce w roku 2008.

Kiedyś 75 procent gości z Polski wypoczywało na kontynencie, a 25 procent na Dżerbie. Dziś już 47 procent klientów wybiera Dżerbę. To jest oczywiście zasługa touroperatorów, którzy w swoich ofertach mają tę wyspę.

Nasze założenia na ten rok mówią o 9 milionach turystów z całego świata. Dotychczas, do 10 października, przyjechało ich 7,5 miliona. To oznacza wzrost o około 15 procent wobec roku 2018 i o 16 procent do roku 2010, czyli czasów sprzed rewolucji.