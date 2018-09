Grupa eSky poszukuje inwestora finansowego

Pierwsza połowa 2018 roku sprzyjała rozwojowi Grupy eSky. Polska spółka technologiczna z branży turystycznej rozpoczęła działalność na nowych rynkach Europy Zachodniej oraz obu Ameryk, a także poszerzała siatkę partnerów biznesowych

Poniżej dalsza część artykułu

ARTYKUŁY POWIĄZANE

REKLAMA

Grupa eSky – zaawansowany technologicznie agent turystyczny online działający na ponad 30 rynkach światowych – w pierwszej połowie 2018 roku wypracowała ponad 650 mln zł przychodu - podaje informacja prasowa firmy.W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy Grupa odnotowała blisko 497 mln zł przychodu, oznacza to wzrost o ponad 30 procent By utrzymać dynamikę rozwoju oraz ambitne plany związane z dalszą ekspansją geograficzną, Grupa eSky rozpoczęła proces poszukiwania inwestora finansowego, który wesprze markę w dalszym rozwoju i ekspansji. "Udowodniliśmy, że zainwestowane pieniądze wykorzystujemy bardzo dobrze. Poprzednia transza finansowania przyczyniła się do znaczącego rozwoju technologicznego i zbudowania w pełni skalowalnego modelu biznesowego, dlatego spodziewamy się, że wzbudzimy zainteresowanie potencjalnych partnerów. Naszym doradcą w procesie pozyskiwania inwestorów została firma EY" - zaznacza w komunikacie prasowym wiceprezes zarządu Grupy eSky Łukasz Neska."Ostatnie miesiące były bardzo dynamiczne dla Grupy eSky. Wkroczyliśmy na szereg nowych rynków w Europie Zachodniej oraz Ameryce Południowej i Północnej, tym samym poszerzając zasięg działalności do ponad 30 państw" - dodaje. "Wkrótce nasza oferta będzie obejmowała prawie 900 przewoźników i blisko 1,1 miliona miejsc noclegowych. To wielki atut i przewaga konkurencyjna, które pozwalają wypracowywać coraz lepsze wyniki. Pierwsze półrocze pokazało nam również jak wielki potencjał ma wprowadzony przez nas niedawno produkt łączony tj. „lot+hotel". Osiągnęliśmy rekordowe wyniki - sprzedaż dynamicznych pakietów wzrosła w tym okresie ośmiokrotnie! Dzięki temu rozwiązaniu podróżujący w jednym procesie zakupowym mogą szybko i łatwo zarezerwować lot oraz wybrany przez siebie hotel bądź apartament. Dodatkowo, mają możliwość wyboru najatrakcyjniejszego cenowo terminu wyjazdu tak, by ich podróż była jak najmniej kosztowna – podkreśla Łukasz Neska.