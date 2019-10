Każdy zasługuje na swoją Przystań, do której z przyjemnością powraca, doświadczać więcej i ciągle na nowo.

O Przystani rozmawiamy z osobami, które ją budują – Ewą Trytko, HK Managerem, Norbertem Banachem, General Managerem, Jackiem Stępkowskim, szefem kuchni restauracji Port, Marcinem Kowalewiczem, szefem kuchni restauracji Przystań, Iwoną Dremo, Sales Managerem, Małgorzatą Moszczyńską i Justyną Sobek z działu SPA oraz Anną Hencką-Zyser, Marketing Managerem.

Dbają państwo o każdy szczegół...

Jesteśmy przekonani, że każdy szczegół ma znaczenie. Nawet najdrobniejszy element składa się na urokliwą i niepowtarzalną całość. Nasze niewątpliwe atuty to przepiękne położenie i unikatowa aranżacja hotelowych wnętrz. Takie połączenie to gwarancja pełnego relaksu. Najważniejsze są szczere intencje, będące w naszym rozumieniu podstawą gościnności. Takiej, której wzorzec pragniemy kultywować. Wierzymy, że dzięki temu każdy z naszych gości czuje się jak wyjątkowo oczekiwany gość.

Jak można to osiągnąć?

Wierzymy w magię prawdziwego, szczerego uśmiechu. Otwieramy się na potrzeby, wsłuchujemy w oczekiwania, szukamy możliwości, które są realizacją naszych ambicji. Łączymy w jedną całość rzeczy z pozoru sprzeczne. Dokładamy wszelkich starań, by nasi goście na „każdym hotelowym kroku” odkrywali urok tego miejsca, a jednocześnie czuli się tak dobrze, jak „u siebie”. Z takiego połączenia wynika mnóstwo pozytywnych emocji i doznań. Każdy zasługuje na swoją Przystań, do której z przyjemnością powraca, by doświadczać więcej i ciągle na nowo.

Restauracja Przystań to jedna z najlepszych w Polsce. Kto tak dobrze dba o podniebienia gości?

Restauracja Przystań to tradycja i doświadczenie od 20 lat. To kultowe miejsca na kulinarnej mapie nie tylko Warmii, ale i całego kraju. Takie, które niezmiennie kojarzy się gościom z jakością i wyjątkowymi doznaniami. Ulubiona zupa borowikowa czy sandacz w borowikach to prawdziwe jesienne przeboje. Ponadczasowość dań jest domeną miejsca, gdzie głównym doradcą smaku są pasja i doświadczenie. To zasługa wyjątkowych osób: Barbary Rybickej i kontynuującego jej dzieło Marcina Kowalewicza. Restauracja Przystań to wymarzone miejsce na kulinarne wyprawy po świecie zapachów i smaków. Prawdziwą skarbnicą inspiracji jest Jacek Kicerman, który po każdej swojej podróży dzieli się kulinarnymi odkryciami z szefem kuchni. Wystarczy całość przyprawić odrobiną własnej inwencji, by powstał niezawodny przepis na sukces. Tylko dania, które powstają z prawdziwej pasji, mogą nosić miano twórczych. Prawdziwego smaku dań nie da się wtłoczyć w ramy przepisu. Tak jak kulinarnego doświadczenia nie mierzy się liczbą przeczytanych książek kucharskich. Zmysł smaku, wyczucie i wyrazistość to wartości, które doskonali się, próbując i tworząc. Z doświadczeniem, ale za każdym razem od nowa. Z jednakową pasją, której daleko jest do rutyny.

Każdy szef kuchni ma swoją własną filozofię gotowania, jaka jest Marcina Kowalewicza?

To podstawowy kanon zasad, które wyznaczają ścieżki kulinarnych poszukiwań. Smaki dzieciństwa i kulinarne dziedzictwo są skarbnicą, z której warto czerpać. Często również, by „odczarować” smak, pokazać, jakie możliwości niesie inne połączenie znanych składników. Okazuje się, że naszym gościom najbardziej smakuje zaskakująca nieoczywistość.

A restauracja Port zaskoczy nas wspaniałymi śniadaniami, przygotowywanymi przez szefa kuchni Jacka Stępkowskiego.

Nasze śniadania potrafią rozbudzić apetyt na udany, pełen wrażeń dzień. Naszym zdaniem nieodzowne składniki idealnego początku dnia to uśmiech i doskonałe śniadanie, dlatego staramy się szczodrze obdarzać gości zarówno jednym, jak i drugim. Atmosfera restauracji Port sprzyja niespiesznemu delektowaniu się serwowanymi pysznościami.

Co stanowi o wyjątkowości tych specjałów?

Najważniejsza dla nas jest jakość produktów. Prawdziwe kulinarne cuda da się wyczarować jedynie z naturalnych składników. Bazujemy na zaufanych dostawcach o bardzo ścisłych specjalizacjach. Wędliny dostarcza nam producent ze znakiem Kulinarnego Dziedzictwa Warmii i Mazur, nasze ryby pochodzą z ekologicznych hodowli, a owoce i warzywa wybieramy z gospodarstw ekologicznych. Musimy mieć pewność, że to, co podajemy naszym gościom, jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Ulubiona przez naszych gości atrakcja śniadaniowa to całoroczna stacja jajeczna. Tu powstają doceniane przez smakoszy rarytasy: jajecznice i omlety z dodatkami. Naszą specjalnością są jajka po benedyktyńsku, wiedeńsku czy amerykańsku. Doskonałym uzupełnieniem śniadaniowego ucztowania są pyszne, pełne witamin koktajle owocowo-warzywne. Zawsze świeże i w pełni naturalne. Nic tak nie pobudza apetytu, jak pachnące chrupkością śniadaniowe pieczywo. To z kolei domena naszych cukierników.

Tworzą państwo bardzo zgrany zespół, który przyciąga gości do Przystani.

Hotelarstwo to „gra zespołowa”. Tworzymy niezmienny team od wielu lat. Wiemy, jak ważne jest to, aby się wspierać i inspirować wzajemnie w codziennej pracy. Atmosfera panująca między nami przekłada się na aurę hotelu, a pozytywne wibracje unoszą się w powietrzu. Nasi goście czują się wyjątkowo, ponieważ my sami tak się czujemy, tworząc to miejsce. Każdy na swój sposób, każdy w równie ważnej części.

Całości dopełnia relaksujące SPA, jakie zbiegi w nim znajdziemy?

W hotelowym SPA oferujemy szeroki wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało oraz masaży. Do każdego gościa podchodzimy holistycznie, dbając zarówno o jego wewnętrzną harmonię, jak i zewnętrzne piękno. Każdy zabieg jest rytuałem, podczas którego staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych gości. Tę niezwykłą atmosferę warto chłonąć wszystkimi zmysłami. Piękne kwiaty, zapachy natury, spokojna muzyka to nasze niezawodne sposoby na komfort i wypoczynek. Kadra wyszkolonych kosmetologów pomaga w doborze odpowiednich zabiegów oczyszczających, odżywczych czy przeciwstarzeniowych na twarz i ciało, a profesjonalni masażyści dopasują właściwy masaż – relaksacyjny, odprężający napięte mięśnie lub modelujące sylwetkę. Gościom poszukującym technologicznych rozwiązań proponujemy ofertę specjalistycznych zabiegów hi-tech zarówno na twarz, jak i ciało. Nasze hotelowe SPA można zabrać ze sobą dzięki szerokiej gamie preparatów do pielęgnacji w domowym zaciszu.

Piękne okoliczności mazurskiej przyrody i państwa luksusowy hotel to świetne warunki do zorganizowania konferencji lub spotkania integracyjnego. Jakie propozycje mają państwo dla biznesu?

Jesteśmy luksusowym hotelem, przepięknie położonym nad samym brzegiem jeziora Ukiel, z idealnymi warunkami do zorganizowania konferencji. Oferujemy bogate zaplecze sal konferencyjnych, których jest u nas aż 14, największa z nich ma 440 metrów i bez trudu pomieści 400 gości. To unikatowe rozwiązanie w regionie Warmii i Mazur. Jeśli do tego dodamy 149 pokoi dwu- i trzyosobowych oraz dwa apartamenty, a także świetną kuchnię w dwóch naszych restauracjach, to jest to świetna propozycja skierowana zarówno do organizatorów małych, kameralnych spotkań, jak i dużych imprez. W zależności od oczekiwań klientów, wzbogacamy nasze oferty dodatkowymi atrakcjami, jakie proponuje hotel, czyli zabiegami w strefie wellnes & SPA, przeróżnymi formami warsztatów kulinarnych z naszymi szefami kuchni, szerokim wachlarzem atrakcji wodnych, które z racji położenia są naszą mocną stroną.

Jakie atrakcje przewiduje hotel dla najmłodszych gości? Czy mamy, które chcą odpocząć w SPA, mogą bez obaw zabrać ze sobą dziecko?

Oczywiście. Zachęcamy do rodzinnego spędzania czasu. W naszym hotelu każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś fascynującego dla siebie. Wiemy, że dzieci kochają przygody, dlatego w pokojach można znaleźć wigwamy z ciekawą książką, a w specjalnym pokoju zabaw czas wypełniają ciekawe gry, wspólne czytanie bajek, dekorowanie ciastek, eksperymenty naukowe oraz wiele innych atrakcji. Przytulanki, które dzieci szyją z panią Elą, można zabrać ze sobą do domu. Ta własnoręcznie wykonana zabawka to niepowtarzalna pamiątka z podróży. Na zabawy przy komputerze czy konsoli zwyczajnie szkoda czasu.

https://www.hotelprzystan.com

