Nowy rok jaki, cały rok taki - wyjątkowa noc w równie wyjątkowych okolicznościach

„Nowy rok jaki, cały rok taki”, mówi przysłowie. Każdy kto lubi skreślać na mapie kolejne odwiedzone miejsca, powinien rozważyć spędzenie wieczoru sylwestrowego w podróży. To świetny sposób na to, aby powitać Nowy Rok w wyjątkowych okolicznościach i sprawić, że będzie to wieczór, z którego wspomnienia będą towarzyszyć nam przez kolejne 365 dni. Przy okazji można poznać tradycje sylwestrowe kultywowane przez przedstawicieli innych kultur i w zależności od tego jaki kierunek obierzemy – zrobić sobie przerwę od mroźnej, zimowej pogody, która w tym czasie będzie panowała w Polsce.

Planowanie wyjazdu w tym czasie nie należy jednak do najłatwiejszych – atrakcje takie jak bal w wiedeńskim Kursalon przyciągają masę chętnych, ciężko może być również o miejsce w hotelach popularnych kurortów czy o bilety lotnicze w rozsądnej cenie. Nie znaczy to jednak, że trzeba rezygnować z zagranicznego sylwestra. Wystarczy oddać się w ręce specjalistów i przejrzeć ofertę biur podróży. Wspaniałe sylwestrowe przeżycia swoim klientom co roku funduje między innymi biuro LogosTour, słynące ze swojej bogatej oferty egzotycznych wycieczek.

Które miejsca warto wziąć pod uwagę planując sylwestrową podróż? Oto kilka propozycji pełnych atrakcji wycieczek na przełomie grudnia i stycznia, które znajdziemy w ofercie LogosTour:





Powitanie Nowego Roku w rytmie Afryki

Grudzień to idealny czas, żeby wyruszyć na południe Afryki. Podczas gdy w Polsce termometry najczęściej pokazują w tym czasie ujemne temperatury, w RPA panuje słoneczne lato. Podróż przez RPA i Zimbabwe to jedna z sylwestrowych propozycji LogosTour, która przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom przyrody. To właśnie na południu Afryki znajdują się bowiem jedne z najpiękniejszych parków narodowych na kontynencie, w których można podziwiać dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. W programie zawarto między innymi foto safari w P.N. Krugera, w którym można wytropić Wielką Piątkę afrykańskich drapieżników (lwa, lamparta, słonia, nosorożca i bawoła), oraz wycieczkę na plażę w Simonstad, jedno z nielicznych miejsc na kontynencie, gdzie można zobaczyć pingwiny afrykańskie. Atrakcji nie brakuje również w sąsiednim Zimbabwe. To właśnie tam, tuż przy granicy z Zambią leży miasteczko Victoria Falls, świetna baza wypadowa dla wszystkich, którzy chcą na żywo zobaczyć jeden z siedmiu naturalnych cudów świata – Wodospady Wiktorii.





Rok 2020 uczestnicy wycieczki powitają w lokalnej restauracji w Johannesburgu, w której można skosztować między innymi dań z mięs dzikich zwierząt takich jak impala czy krokodyl. Kolejny wieczór przyniesie ze sobą jeszcze więcej atrakcji, takich jak pokaz żywiołowych tańców ludów zamieszkujących południe Afryki – Zulusów, Xhosa, Pedi, Basotho i Ndebele.





Zabawa do białego rana w XIX-wiecznym pałacu

Aby świetnie bawić się w sylwestrowy wieczór nie trzeba opuszczać naszego kontynentu. Ci, którzy nie mogą sobie pozwolić w tym czasie na dłuższy urlop, mogą wybrać pięciodniową wycieczkę do pięknego Wiednia. Spacer po zabytkowej starówce tego miasta zachwyca o każdej porze roku, ale w okresie świątecznym klimat tego miejsca jest niepowtarzalny. Warto skorzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta i wybrać się na przykład na spektakl w Wiedeńskiej Volksoper, lub pod ratusz, gdzie 1 stycznia transmitowany jest słynny Koncert Noworoczny w wykonaniu Filharmoników Wiedeńskich.





Największą atrakcją będzie jednak wieczór sylwestrowy w Kursalon – Sali koncertowej będącej częścią XIX-wiecznego kompleksu pałacowo-ogrodowego. Wieczór rozpocznie się uroczystą kolacją, po której przyjdzie czas na koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Salonorchester Alt Wien. Słuchanie muzyki Straussa w wykonaniu wybitnych muzyków w Sali, w której sam mistrz dyrygował orkiestrą to niesamowite przeżycie. Zobaczyć będzie można także występy śpiewaków operowych i solistów baletowych. O północy niebo nad Wiedniem rozświetlą fajerwerki, a wieczór zakończy zabawa taneczna z muzyką na żywo.

Impreza na pełnym morzu

Azja Południowo-Wschodnia to kolejny bardzo popularny kierunek z oferty LogosTour. W tym roku jedną z propozycji biura jest rejs, którego trasa wiedzie przez Singapur, Indonezję, Malezję i Tajlandię. Na pokładzie luksusowego statku wycieczkowego można poczuć prawdziwy wakacyjny klimat i korzystać z licznych atrakcji, takich jak baseny, gabinety spa, centrum fitness, restauracje, kino oraz kluby. Koniec roku to świetny czas na chwilę relaksu i naładowanie akumulatorów przed końcem sezonu świątecznego. Nie zabraknie jednak również okazji do zwiedzania. Na każdym przystanku rejsu czekają fascynujące miejsca pełne niezwykłych zabytków - wśród nich wyspa Penang, będąca jedną z największych atrakcji Malezji. Na wyspie mieszają się ze sobą różne kultury i tradycje. Obok hinduistycznych świątyń można tam zobaczyć także muzułmańskie meczety i chińskie pagody. Warto odwiedzić przede wszystkim największy w tej części świata buddyjski kompleks świątynny – Kek Lok Si.

Ostatni dzień w roku uczestnicy wycieczki spędzą na Bali – jednej z najpopularniejszych wysp Indonezji, na którą turystów przyciągają niepowtarzalny klimat, malowniczy krajobraz i rajskie plaże uwielbiane przez surferów. Wizyta na Bali będzie okazją do zwiedzenia tradycyjnych wiosek, w których produkuje się słynny indonezyjski batik. Po dniu pełnym wspaniałych wrażeń na rajskiej wyspie, na pokładzie statku czekać będzie uroczyste przyjęcie sylwestrowe.

Sylwester w stolicy państwa Inków

Wycieczka do Peru i Boliwii to jeden z bestsellerów biura, dlatego wycieczka dostępna jest również w okresie sylwestrowym. Ameryka Południowa jest pełna skarbów, które warto zobaczyć na własne oczy. Wśród szczytów Andów kryją się pozostałości fascynujących prekolumbijskich cywilizacji. Począwszy od XII wieku na terenie dzisiejszego Peru i Boliwii rozwijało się potężne Imperium Inków. Jego najlepiej zachowane miasto dziś jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych na kontynencie. Mowa oczywiście o Machu Picchu, które w 1911 roku, ponad 300 lat po tym jak zostało opuszczone przez swoich mieszkańców, odkrył w tym miejscu Hiram Bingham, badacz z amerykańskiego uniwersytetu Yale. Rozwinięte zdolności architektoniczne Inków do dziś są obiektem fascynacji naukowców z całego świata. Machu Picchu to nie jedyne tajemnicze miejsce na mapie Ameryki Południowej. Na trasie wycieczki znajduje się również płaskowyż Nazca. Aby zrozumieć, na czym polega wyjątkowość tego miejsca, trzeba zobaczyć je z powietrza. Dopiero wtedy można w pełnej okazałości zobaczyć tajemnicze linie wyryte w skale, które tworzą rysunki przypominające rośliny, zwierzęta i formy geometryczne. Zostały stworzone przez Indian Nazca ponad 1000 lat temu i do dziś istnieje wiele teorii co do ich funkcji i znaczenia.

Mieszkańcy Ameryki Południowej hucznie witają Nowy Rok i mają wiele tradycji związanych z tym dniem. Jedna z nich polega na zjedzeniu dwunastu winogron, kiedy zegar wybija północ. W ten sposób można zapewnić sobie spełnienie dwunastu życzeń. Uczestnicy wycieczki powinni pamiętać o tym podczas uroczystej kolacji sylwestrowej w Cuzco, dawnej stolicy państwa Inków. Nowy Rok powitają na Plaza de Armas. To tętniące życiem centrum kulturalne Cuzco, gdzie można podziwiać występy lokalnych zespołów tanecznych.

Wśród propozycji sylwestrowych LogosTour znajdziemy także takie kierunki jak Emiraty Arabskie, Etiopia, Hiszpania, Liban, USA i Sri Lanka. Warto zapoznać się z pełną oferta na stronie biura, każdy znajdzie w niej bowiem coś dla siebie.

„Nowy rok jaki, cały rok taki” – czy zgodnie z przysłowiem Nowy Rok spędzony na egzotycznej wycieczce będzie rokiem wielu emocjonujących podróży? Mamy taką nadzieję! Sylwestrowa wycieczka to świetny sposób na niezapomnianą zabawę w wyjątkowych okolicznościach.

Materiał Promocyjny