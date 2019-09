Portugalia po sezonie wakacyjnym? 7 powodów, dla których warto ją odwiedzić

Powód nr 1. Pogoda w Portugalii





Jeśli Twój urlop przypada na jesienne miesiące i planujesz wczasy, Portugalia będzie doskonałym wyborem. I to nie tylko ze względu na ciekawe zabytki i fascynującą przyrodę. Zaskoczy Cię też pogoda panująca w tym kraju - dowiesz się o nim więcej klikając na: https://www.tui.pl/wypoczynek/portugalia. W zależności od regionu, zimą możesz spodziewać się temperatur pomiędzy 12° a 18°C. A w rejonie Algarve warunki pogodowe są tak dobre, że możesz opalać się przez cały rok. Lizbona należy do najsłoneczniejszych stolic Europy z 2 799 godzinami słońca w ciągu roku. Wyprzedza tym samym Ateny z wynikiem 2 771 godzin.

Powód nr 2. Portugalskie wino i jedzenie





Kultura wina w Portugalii rozwijała się w izolacji od innych krajów. Dlatego też rosną tu szczepy winogron, których nie można spotkać w innych miejscach. Występuje tu ponad 250 odmian charakterystycznych tylko dla Portugalii i kilka importowanych szczepów. Wciąż jest więc tyle do odkrycia i posmakowania.

Wino najbardziej kojarzące się z Portugalią to porto (nazywane też port i portwajn). Tego wzmacnianego półsłodkiego lub słodkiego trunku (zawiera ok. 20% alkoholu) można napić się w każdej portugalskiej restauracji. Podaje się go albo jako aperitif na wzmocnienie apetytu, albo po posiłku jako deser. Ponieważ Portugalia słynie z przepysznych win, warto wybrać się na objazdowe wakacje połączone ze zwiedzaniem winnic. Taką podróż najlepiej zaplanować na wiosnę.

Z powodu bliskości Oceanu Atlantyckiego, w Portugalii królują potrawy z ryb i owoców morza. To jednak nie jedyne przysmaki. Portugalczycy kochają też mięso (wieprzowinę) i potrafią przyrządzać z niego naprawdę wyborne potrawy. W portugalskiej kuchni nie brakuje też warzyw.

Do tradycyjnych dań, które stało się wręcz narodową obsesją, należ bacalhau (nazywane też wiernym przyjacielem). Tę potrawę złożoną z cebuli, smażonych ziemniaków (pokrojonych w cienkie słupki), oliwek, pietruszki, jajek i oczywiście dorsza Portugalczycy jedzą podczas wigilijnej kolacji.

Przysmakiem, którym zajadają się mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, szczególnie ci mieszkający w stolicy, są grillowane sardynki (sardinhas assadas). Perfekcyjnie ugrillowanych rybek można spróbować właściwie w każdym miejscu w Portugalii.

Świeżo pieczone pastel de natas to prawdziwa gratka dla miłośników słodkości. Słodkie i kruche ciasteczka budyniowe po raz pierwszy upiekli zakonnicy w klasztorze w Belem. Stąd też wzięła się ich nazwa (pasteis de Belem). Podobno najlepszych babeczek można spróbować w Lizbonie. Przed cukiernią, gdzie się je sprzedaje, ustawiają się gigantyczne kolejki.

Powód nr 3. Lizbona - urzekająca stolica Portugalii





Lizbona ma w sobie wszystko. Galerie i muzea na wyciągnięcie ręki, wybrzeże i urokliwe mieściny znajdujące się w jej pobliżu. Dlatego tę stolicę trzeba odwiedzić w życiu przynajmniej raz. W Lizbonie dużo się dzieje. To radosne i żywiołowe miasto, tak odmienne od innych stolic. Nie da się tu nudzić, ale jeśli szukasz ciszy i spokoju, Lizbona też Ci to zaoferuje. Możesz przechadzać się uroczymi uliczkami odwiedzając zabytki i okoliczne wioski, w których czas stanął w miejscu. Stolica łączy w sobie historię i nowoczesność. Zobaczysz tu najstarszą działającą księgarnię (Livraria Bertrand) wybudowaną w 1700 r., a tuż za rogiem zjesz wytworny obiad w super nowoczesnej restauracji.

Ściany wielu budynków w Lizbonie pokrywają charakterystyczne płytki azulejo. Ten rodzaj ozdoby cechuje Portugalię i trudno poza nią znaleźć miejsce, gdzie byłyby obecne.

Jakie skojarzenie pojawia się, kiedy myślisz o Lizbonie? Tak, zgadza się. 100-letnie drewniane tramwaje przemierzające miasto. Kiedy odwiedzisz Portugalię, koniecznie wybierz się na przejażdżkę jednym z nich.

Powód nr 4. Madera





Na wyspie Maderze panuje subtropikalny klimat. Miejsce to może pochwalić się przepięknymi krajobrazami. Ale oprócz zachwycających widoków czeka tu na Ciebie przepyszna kuchnia i wina. Wybierając się na Maderę, można poznać tradycje lokalnych społeczności i wchłonąć nieco portugalskiego życia.

Wizytę na Maderze warto rozpocząć od odwiedzenia Pico Ruivo. Ten wznoszący się na wysokość 1862 m n.p.m. szczyt należy do najwyższych na wyspie. Jest to 3 pod względem wysokości wierzchołek w Portugalii po Ponta do Pico na Azorach i Torre (w Serra da Estrela). Wędrówka na szczyt nie sprawia problemów, a podczas marszu możesz podziwiać zachwycające widoki.

Spędzając wczasy na Maderze, odwiedź jej stolicę. Funchal to nowoczesne miasto, ale też autentyczne historyczne centrum, które Cię oczaruje. Portugalia ma Ci tak wiele do zaoferowania. Stolica wyspy słynie z rękodzieła, pysznego wina i przyjemnej pogody. Oprócz zabytków zobaczysz tu jeden z najpiękniejszych ogrodów świata i poznasz prawdziwą portugalską serdeczność mieszkańców.

Powód nr 5. Wieloryby i delfiny





Jedną z atrakcji Azorów, przepięknego archipelagu 9 wysp położonego na Oceanie Atlantyckim, jest oglądanie wielorybów i delfinów w ich naturalnym środowisku. Spędzając w Portugalii wakacje, skorzystaj z okazji do poobserwowania tych majestatycznych wodnych ssaków. Wyprawy łodzią organizowane są rano i popołudniami, bo wtedy istnieje największa szansa na zobaczenie zwierzaków.

Wybierając organizatora takiej morskiej wycieczki, upewnij się, że posiada odpowiednie certyfikaty na organizowanie takich wypraw i dba o dobro zwierząt. Twój przewoźnik powinien bez problemu przedstawić Ci program wycieczki i poinformować, że jego łodzie i sposób pokazywania wielorybów i delfinów nie zakłóca ich życia.

Powód nr 6. Portugalskie plaże i fale





Poza sezonem wakacyjnym temperatury w Portugalii obniżają się, jednak nie we wszystkich regionach. W Algarve możesz opalać się przez okrągły rok. Portugalia i jej południowy kraniec to doskonałe miejsce na last minute, jeśli szukasz spokojnych i pięknych plaż. Nawet jesienią czy zimą spędzisz tu relaksacyjne chwile, podziwiając niesamowite wybrzeże wraz z jego cudownymi plażami. Do najpiękniejszych zalicza się Praia de Dona Ana w pobliżu Lagos, z malowniczymi barwnymi klifami i kryształowo niebieską wodą, Praia da Marinha uchodząca za jedną z najlepszych plaż w Europie i Praia da Falesia, najdłuższą i najcudowniejszą plażę Algarve.

Wakacje last minute w Portugalii można połączyć z wodnymi atrakcjami. Kraj ten uchodzi za jedno z doskonalszych miejsc na świecie do uprawiania surfingu. Wiatry wiejące na Oceanie Atlantyckim stwarzają okazję do nauki dla osób o różnym stopniu zaawansowania.

Powód nr 7. Zachwycające zabytki Portugalii





Portugalia i wczasy połączone ze zwiedzaniem poza sezonem? Kiedy skończy się wakacyjny czas, najlepiej wybrać się na Półwysep Iberyjski, żeby pozwiedzać najbardziej fascynujące miejsca. Tłumów już nie ma, a największe upały też nie dadzą Ci się we znaki. Będzie przyjemnie ciepło i na tyle komfortowo, żeby spacerować w poszukiwaniu tajemniczych historycznych budowli, ruin czy wiosek, w których czas się zatrzymał. Do ciekawszych miejsc wartych odwiedzenia należy np. Cromleque dos Almendres. To imponująca i największa w Portugalii megalityczna „budowla” powstała na początku epoki kamiennej.

Wieża w Belem to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na turystycznej mapie zabytków. Wieża stoi na przedmieściach Lizbony przy ujściu rzeki Tag do oceanu. Ta militarna budowla z XVI w. w epoce wielkich odkryć geograficznych służyła jako punkt orientacyjny. Później stała się więzieniem. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznana za jeden z Siedmiu Cudów Portugalii.

Co jeszcze warto zobaczyć? XVII-wieczny Kościół św. Engrácia będący Narodowym Panteonem (pochowani są tu portugalscy prezydenci i wiele słynnych osób związanych z kulturą), Cristo Rei, czyli rzeźbę Chrystusa z rozłożonymi rękami (na wzór Chrystusa w Brazylii) oraz łuk Arco da Vila w Faro.

Portugalia zafunduje Ci wakacje, jakich dawno nie doświadczyłeś. Jadąc tam poza sezonem, masz okazję zobaczyć fascynujące miejsca i poznać lokalne życie mieszkańców.

