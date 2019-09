SnowShow – najlepiej zorganizowane wyjazdy na narty i snowboard!

Jak myślisz, jak to się stało, że dla osób wyjeżdżających w Alpy na narty SnowShow jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o zorganizowaną turystykę?

- Wbrew pozorom przepis na udany wyjazd w Alpy jest prosty: doświadczona i rzetelnie podchodząca do swoich obowiązków ekipa w biurze podróży, profesjonalni i pomocni piloci na miejscu i dobra zabawa.

Rzeczywiście, przepis wygląda dość prosto!

- Naprawdę, to tylko i aż tyle. W SnowShow przez cały rok nasi pracownicy dbają cały rok o to, żeby zimowe wyjazdy przygotować najlepiej, jak to możliwe. Niestety, wiele rzeczy może pójść nie tak, jeśli wybierzemy nieodpowiedniego organizatora i możemy mieć zmarnowany urlop.

Cały rok przygotowujecie zimowe wyjazdy? Na co najbardziej zwracacie uwagę podczas tworzenia oferty?

- Przygotowanie oferty zaczynamy już ponad rok wcześniej. To gwarantuje, że oferta jest stała, jasna i nie ma niespodzianek dla naszych Uczestników. Nie odwołujemy wyjazdów na miesiąc przed ich rozpoczęciem i nie wprowadzamy na ostatnią chwilę zmian w ofercie. Jesteśmy uważani za znaczącego partnera przez firmy oferujące zakwaterowanie we Francji, Austrii, Szwajcarii czy we Włoszech. Dzięki temu mamy pierwszeństwo w wyborze terminów wyjazdów i standardów zakwaterowania. Powiem nieskromnie, że przez ponad dziesięć lat działalności nauczyliśmy się już odpowiadać na potrzeby polskich narciarzy i snowboardzistów. Wiemy, jakie zakwaterowanie lubią studenci, czy trzydziestolatkowie, a jakie rodziny z małymi dziećmi.

To doświadczenie w organizacji i znajomość alpejskich warunków pomaga nam również w trakcie wyjazdów. Wyjazd w Alpy z przypadkowym organizatorem turystyki może skończyć się źle, lub przynajmniej bardzo nieprzyjemnie. Weźmy np. awarię autokaru: rzetelne biuro potrafi rozwiązać sytuację znacznie szybciej niż mały początkujący tour-operator. To sytuacja losowa, która może się zawsze wydarzyć, jednak dobrze załatwiona nie wpływa na wspomnienia z urlopu. Podobnie np. jeśli apartament, w którym mieliście mieszkać został zalany albo nie działa ciepła woda, ważne jest to, jak biuro zareaguje. Czy nie zostawi Was z problemem, bo na miejscu nie będzie żadnego kompetentnego i zaangażowanego przedstawiciela.

Dlaczego warto wybrać zorganizowany przez SnowShow wyjazd w Alpy?

- Zazwyczaj organizatorzy turystyki zimowej oferują Klientom jedynie przejazd, zakwaterowanie i podstawowe ubezpieczenie. Niektórzy próbują też oferować różne animacje, imprezy, czy nawet małe koncerty.

W SnowShow wszystko zorganizowane jest na innym poziomie, można powiedzieć, że kosmicznym w porównaniu do oferty innych firm.

Z pozoru wszystko wygląda podobnie, ale na naszą przewagę wpływają detale: okazuje się, że u nas wszystko jest na czas, Klienci mają nowoczesny dostęp do wszystkich oferowanych atrakcji (aplikacja w telefonie, smsy informacyjne, a nie karta przyklejona lub nie do drzwi recepcji).

Na imprezach jest po 150 czy 300 osób, które świetnie się bawią i integrują, a nie pusty klub, gdzie wszyscy sprawiają wrażenie, jakby się męczyli. To na pewno nasza siła. Ponadto w naszej ofercie ceny zawsze zawierają skipassy, więc nie trzeba się o to martwić na miejscu.

Co jest dla Was szczególnie ważne w organizacji aktywności na wyjeździe?

- Atrakcje na wyjeździe to nasze oczko w głowie. Zależy nam na tym, żeby uczestnicy spędzili tydzień, który będą pamiętali cały rok. Można powiedzieć, że to nasza obsesja. Ostatnio furorę robią np. prawdziwe warsztaty kulinarne Mood 4 Food. Możecie na nich nie tylko ugotować wykwintne danie, ale dowiedzieć wielu pożytecznych sztuczek przydatnych w gotowaniu od profesjonalnych kucharzy, także napić się wina i spędzić miło czas z innymi uczestnikami wyjazdu i zawrzeć nowe znajomości.

Gotowanie przyciąga pewnie starszych singli, a co ze studentami?

- (śmiech) Właśnie studenci uwielbiają te warsztaty! Punktem kulminacyjnym sezonu jest jedyny w swoim rodzaju SnowShow Music Fest, czyli prawdziwy festiwal muzyczny w Alpach dla blisko 2000 osób z Polski. Oprócz koncertów są różnorakie atrakcje, np. imprezy na stoku z bajecznymi przebraniami, Apre Ski po jeździe czy np. wieczór Stand Upów. Koncerty są profesjonalnie zorganizowane, z mnóstwem świateł, świetnym nagłośnieniem. To pozwala nam zapraszać w Alpy największe gwiazdy krajowej muzyki. Od trzech lat obserwujemy taki trend, że ludzie jeżdżą latem na Openera, a zimą na SnowShow Music Fest. Można zatem spotkać w Alpach masę znajomych, o których nawet nie pomyśleliśmy, że mogą się tam znaleźć. Jak to na festiwalu.

Koncerty, światła, wspominałeś mi przez telefon o 2 TIRach sprzętu, 20 autokarach, ale jaki jest line up?

- W tym sezonie dopiero będziemy stopniowo odkrywać karty i ogłaszać poszczególnych artystów, ale wystąpili już u nas: Dawid Podsiadło, Brodka, Modestep, Otsochodzi, Nosowska, Tede, Sokół, Organek, O.S.T.R., Łąki Łan czy T.Love. Na pewno będzie się działo...

No fajnie, ale konkurencja także zabiera artystów.

- Zabiera, czasem nawet fajnych. Produkcja tych koncertów nie może być jednak porównywana do naszego przedsięwzięcia. Nie każdy występ można nazwać od razu festiwalem! Np. często organizują koncerty w południe, ( wtedy nie potrzeba jest oświetlenia), co sprawia, że atmosfera jest znacznie gorsza. U nas jest to prawdziwe show. Zresztą wielu uczestników podkreśla, że właśnie ta niepowtarzalna atmosfera kilkudniowej, prawdziwej imprezy muzycznej 2000 metrów nad poziomem morza sprawia, że wracają do nas co roku. Nasi uczestnicy to uśmiechnięci, pozytywni, otwarci na innych i na otaczający ich świat ludzie. Wszystkie atrakcje startują punktualnie, a przepływ informacji między pilotami-opiekunami a uczestnikami nie budzi zastrzeżeń, a wręcz budują się przyjaźnie, które utrzymują się potem przez lata. Myślę, że nasza siła polega na tym, że po prostu traktujemy swoją pracę bardzo poważnie: dla naszych gości każdy nasz wyjazd ma być niezapomniany, a my pamiętamy, że jesteśmy w ośrodku narciarskim właśnie w tym celu.

To chyba ciężka praca?

- Pracują dla nas fantastyczni młodzi ludzie, którzy też chcą skorzystać z wyjazdu. Traktują uczestników, jak kumpli, nawiązują z nimi fajne relacje. Czasem nawet znajdują moment, żeby się porządnie wyluzować, ale dbamy o to, żeby na wszystko odbyło się w odpowiednim momencie, a praca stała na pierwszym miejscu. Muszę tutaj pochwalić nasz zespół w biurze jak i na wyjazdach, bo w ostatnim roku była to chyba najlepsza „ekipa” jaką mieliśmy.

Brzmi dobrze. Gdzie dokładnie można pojechać ze SnowShow?

- Jesteśmy absolutnym liderem wyjazdów do Francji. Znam tam każdy zakątek i osobiście negocjuję warunki z kontrahentami. Uważamy, że Francja to najlepsza destynacja dla zaawansowanych narciarzy z uwagi na najlepsze stoki, z największą ilością tras i świetną (w większości ośrodków) infrastrukturą. Polecamy też Francję na obozy studenckie, wyjazdy Sylwestrowe czy dla grup zorganizowanych. Jest to też idealne miejsce dla początkujących, bo u nas wyjazdy ze skipassem w tym sezonie, w grudniu zaczynają się od 990 zł.

Naszym drugim ulubionym krajem jest Austria. Wydaje mi się, że idealnie wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które tam nie przepadają za długą podróżą, a cenią dobre trasy i stoki. Zakwaterowanie, które oferujemy też jest wysokiej jakości. Np. w naszych domkach w Dachstein West: są sauny, nikt nie śpi w salonie (osobne 2-osobowe pokoje), mamy przepiękny widok na góry i jezioro.

Do Szwajcarii i Włoch jeździmy nieco rzadziej, bo tamtejsze ceny, mówiąc wprost, są za wysokie i nieadekwatne do jakości oferowanych usług. Zwłaszcza we Włoszech wygląda to średnio, chociaż ponieważ nadal jest trochę chętnych na wyjazdy do Włoch, organizujemy tygodnie specjalnie dla nich w najlepszych, naszym zdaniem ośrodkach.

Komu poleciłbyś SnowShow?

- Wydaje mi się, że nasze wyjazdy są dla każdego. Nasze hasło to ALPY LUDZIE MUZYKA. Staramy się pamiętać o tych trzech elementach.

„Alpy” oznaczają, że jeździmy w fajne miejsca, staramy się, żeby było to zawsze min. 100 km połączonych tras, zapewniamy uczestnikom terminy z pewnym śniegiem i miejsca gwarantujące fajnie spędzony czas na stoku. Mamy instruktorów, wyjazdy ze snowparkami, czy idealne dla freeriderów.

„Ludzie” oznaczają, że chcemy, żeby uczestnicy spędzili super czas w super towarzystwie.

Natomiast „Muzyka” towarzyszy nam podczas apresów, koncertów czy wieczornych imprez. Dbają o to nasi DJe, czy artyści, jakich zabieramy. Mamy np. kultowe Silent Disco, które oferuje 3 muzyczne kanały w zależności od preferencji.

Nasze wyjazdy kierujemy do studentów (SnowShow STUDENT), osób w wieku 24-30 lat (SnowShow PLUS), do osób 30-40 lat (SnowShow OLDSCHOOL), ale także do reszty osób, które zapraszamy na wyjazdy SnowShow FAMILY.

W naszej ofercie znajdą coś dla siebie szukający rozwiązania budżetowego, jak i wymagający narciarze, którzy chcieliby mieszkać w **** i jeździć w topowych ośrodkach narciarskich. Wystarczy sprawdzić w wyszukiwarce na https://www.snowshow.pl typ wyjazdu: BUDGET, LUX, SAMOLOT, PARTY etc.

Pytanie z innej kategorii. Jak wyglądają Polacy na alpejskich stokach?

- (śmiech) Zawsze modnie. Wydaje mi się, że narciarze i snowboardziści uważnie śledzą trendy w sprzęcie, a przede wszystkim w modzie. Na rynku jest kilka krajowych firm oferujących wysokiej jakości odzież sportową, która jest jednocześnie praktyczna, estetyczna i wytrzymała. Jedną z nich jest marka ZIMNO, z którą mamy przyjemność współpracować już od kilku sezonów. Na naszych wyjazdach, podczas imprez można wygrać ich bluzy, kurtki, tshirty, czy nawet deski snowboardowe.

Materiał Promocyjny