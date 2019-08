Wina włoskie — dlaczego są tak popularne?

Gdzie produkowane jest wino włoskie?





Do najpopularniejszych włoskich regionów winiarskich zaliczają się:

Veneto — wina produkowane są tutaj na dużą skalę. W regionie tym powstają popularne trunki takie, jak Valpolicella czy Soave oraz dedykowane dla koneserów, słynne Amarone.

Toskania — w tej części Włoch powstają najsłynniejsze włoskie wina takie, jak chociażby Chianti. Poszczególne jego typy różnić mogą się od siebie między innymi czasem leżakowania, a co za tym idzie — smakiem. Równie znanym czerwonym toskańskim winem jest Brunello di Montalcino.

Piemont — włoskie wina z tego regionu są mocne i cierpkie w smaku. Piemont słynie również z produkcji łagodnego, słodkiego wina Moscato d’Asti, które doskonale komponuje się z deserami.

Trydent — wino czerwone z tego regionu wytwarzane może być z odmian występujących lokalnie lub ze szczepów międzynarodowych. Białe wino produkowane w Trydencie jest natomiast lekkie oraz łagodne.

Umbria — do najpopularniejszych trunków wytwarzanych w tym regionie winiarskim zalicza się bardzo cierpkie Sagrantino, z wyraźnie wyczuwalnymi aromatami ciemnych owoców i przypraw oraz białe, orzeźwiające Orvieto Classico.

Sycylia — to właśnie tutaj wytwarzane jest jedno z najpopularniejszych włoskich win, czyli Marsala. To wzmacniane wino słodkie zawierające minimum 17% alkoholu. W sprzedaży dostępna jest szeroka gama win z tej apelacji, od wytrawnych do słodkich oraz od białych do czerwonych.

Dobre wino z Włoch





Znaleźć można tutaj wino wytrawne takie, jak na przykład toskańskie Chianti Classico, do produkcji której wykorzystano odmianę Sangiovese. Posiada ono szorstkie garbniki, wyraźnie wyczuwalną kwasowość oraz rozgrzewający alkohol. Trunek ten pachnie dojrzałą wiśnią, śliwką oraz dżemem jeżynowym. Znakomicie smakować będzie się on twardymi serami takimi, jak chociażby Grana Padano oraz potrawami na bazie jagnięciny oraz wołowiny. Kolejna propozycja to Amarone — wino włoskie z Vento. Uznawane jest ono za jednej z najlepszych trunków produkowanych w tym kraju. Na uwagę zasługuje tu specyficzny proces produkcji, w trakcie którego winogrona podsuszane są na specjalnych słomianych matach. Efektem tego są aromatyczne trunki o bogatym, charakterystycznym bukietem. W tym włoskim winie wyraźnie wyczuwalny jest aromat suszonej śliwki, truskawki, dżemu wiśniowego, ciemnej czekolady oraz mokrej ziemi. Trunek ten cechuje się umiarkowaną kwasowością, rozgrzewającym alkoholem i ściągającymi garbnikami. Wino włoskie Amarone najlepiej podawać z dojrzałymi serami, grillowanym mięsem, pieczenią lub stekiem.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj również o produkowanym z odmiany Glera, włoskim winie musującym Prosecco. Przykładem może być Allini Prosecco Spumante. To delikatny, orzeźwiający trunek o aromacie ananasa, brzoskwini oraz jabłka. Świetnie sprawdzi się on w roli aperitifu oraz dodatku do lekkich dań z ryb lub owoców morza. Miłośnikom musujących trunków do gustu przypadnie również Allini Prosecco Brut. Wino to produkowane jest z wykorzystaniem metody wtórnej fermentacji w stalowej kadzi. Trunek ten jest w smaku łagodny i orzeźwiający, a po nalaniu do kieliszka mocno się pieni. Wino z Włoch ma zapach gruszki, jabłka, ananasa, nektarynki oraz kwiatów akacji. Fani różowych win musujących skosztować powinni natomiast Pinot Noir Rose o zapachu malin oraz poziomek. To wytrawny trunek o soczystej kwasowości i dobrze zintegrowanym alkoholu.

Szukając alternatywy dla popularnych win francuskich czy hiszpańskich, warto pokusić się o wypróbowanie jednego z trunków produkowanych na terenie Włoch.

