Ryterska Perła Południa - hotel w górach idealne miejsce na wyjazd o każdej porze roku

Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, a wszystko to w spokojnej i kameralnej atmosferze. Jedną z ciekawszych miejscowości w Beskidzie Sądeckim jest Rytro położone na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Na jej terenie znajduje się hotel z pełną ofertą SPA&Wellness, w którym warto się zatrzymać.

Dlaczego warto wybrać hotel w górach Perła Południa?

Najważniejszą zaletą hotelu w górach jest samo otoczenie. Perła Południa położona jest w Dolinie Wielkiej Roztoki, więc goście mogą liczyć na niesamowite widoki o każdej porze roku. Jednak ośrodek https://www.perlapoludnia.pl/ ma o wiele więcej zalet niż malownicze sąsiedztwo. Na jego terenie czeka mnóstwo atrakcji dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas. Nie brakuje tam kortów tenisowych, siłowni, hali sportowej, a także krytego basenu. To sprawia, że nawet na wyjeździe nie trzeba brać urlopu od treningu. Wręcz przeciwnie, można go kontynuować w malowniczych warunkach. Warto też wspomnieć, że basen na terenie hotelu wypełniony jest źródlaną wodą z ujęcia w rezerwacie Baniska. To stanowi dodatkową atrakcję dla wszystkich gości, którzy z niego chętnie korzystają.

Oferta hotelu Perła Południa zadowoli także osoby, którym zależy na relaksie i chwili odprężenia. Goście do dyspozycji mają solarium, saunę, a nawet grotę solną. Warto też skorzystać z bogatej oferty hotelowego SPA. Zabiegi na twarz, masaże, a także kuracje wodne sprawią, że z pobytu wrócimy nie tylko wypoczęci i zrelaksowani, ale też wyraźnie odmłodzeni.

Hotel w górach to również świetne miejsce na zorganizowanie ważnych wydarzeń

Hotel Perła Południa dysponuje też kilkoma dobrze wyposażonymi salami. W takim miejscu możemy więc zorganizować różne spotkania biznesowe. Odbywają się tam różne konferencje, kongresy, zjazdy oraz szkolenia. Na częsty wybór wpływa nie tylko doskonałe wyposażenie hotelu, ale też interesujące okolice. Po skończonym spotkaniu biznesowym uczestnicy mogą się oddać wielu ciekawym zajęciom, a także poznać interesujące okolice.

Jakie atrakcje czekają na nas w Rytrze?

Nikt nie chce spędzić całego pobytu w hotelu, a w Rytrze nam to nie grozi. Ta miejscowość ma wiele do zaoferowania swoim gościom o każdej porze roku. Najważniejszą atrakcją są oczywiście góry, a Rytro jest doskonałą bazą wypadową do pieszych wędrówek w różne ciekawe miejsca. Beskid Sądecki jest bogaty w trasy nawet dla osób ze słabą kondycją, więc na wycieczkę po tych pięknych rejonach może się wybrać praktycznie każdy. Jednak osoby, które obawiają się, że nie poradzą sobie z pokonywaniem górskich szczytów, mogą poszukać innych miejsc do spacerów, a w Rytrze ich nie zabraknie. Świetnym pomysłem będzie wycieczka wzdłuż Popradu i podziwianie okolicznych szczytów.

Oczywiście górskie spacery to niejedyna atrakcja. Zimą w Rytrze mamy możliwość uprawiania wielu sportów. Tuż obok hotelu Perła Południa znajduje się stok narciarski. Dlatego miłośnicy zimowych szaleństw świetnie się tam odnajdą. Natomiast latem możemy korzystać boisk i kortów hotelowych, które znajdują się w malowniczym, górskim otoczeniu. To sprawi, że uprawianie ulubionego sportu stanie się jeszcze przyjemniejszym zajęciem. Miłośnicy sportów wodnych na pewno ucieszy basen na terenie hotelu, a także pobliska rzeka Poprad.

Czy w Rytrze znajdują się jakieś zabytki?

Górskie otoczenie i przyroda to wystarczające powody, aby odwiedzić Rytro. Jednak w miejscowości nie brakuje też ciekawych zabytków. Najważniejszym z nich jest zamek rycerski położony na niewielkim wzniesieniu. Do czasów współczesnych przetrwały ruiny wieży i resztki muru, ale obecnie został on restaurowany. To sprawia, że zamek to świetna atrakcja, którą koniecznie trzeba odwiedzić. W dodatku ze wzgórza, na którym się znajduje, możemy podziwiać malownicze widoki. Kolejną atrakcją Rytra jest schron polowy z 1939 roku zbudowany przez saperów 2 Brygady Górskiej Armii Karpaty.

A co z atrakcjami w okolicy?

Samo Rytro jest wyjątkowo ciekawą miejscowością, ale w okolicy nie brakuje też innych miejsc wartych odwiedzenia. W sąsiedniej Piwnicznej-Zdrój można zobaczyć ciekawy, oryginalnie zachowany rynek z zabytkową cysterną, a także Muzeum Regionalne. Warto też odwiedzić pijalnię wód mineralnych, gdzie można skosztować świeżej wody prosto ze źródełka. Na aktywnych gości czeka skatepark oraz spływ łodziami doliną Popradu. Kolejną ciekawą miejscowością w okolicy Rytra jest Stary Sącz. To właśnie w niej znajduje się słynny klasztor św. Kingi, a także jeden z niewielu zachowanych w Polsce ołtarzy papieskich, w których znajduje się również bezpłatne muzeum. Górskie trasy z Rytra prowadzą do Szczawnicy, czyli bardzo popularnego miasteczka uzdrowiskowego. Miejscowość, położona na granicy Beskidu Sądeckiego i Pienin, również dostarczy nam wiele atrakcji. Musimy jednak pamiętać o zachowaniu sił, aby móc z powrotem wrócić do Rytra. Natomiast jeżeli znudzi nam się pobyt w spokojnych miejscowościach, to możemy pojechać do Nowego Sącza - miasta otoczonego górami, które dynamicznie się rozwija. Na miejscu nie zabraknie atrakcyjnych lokali, a także galerii handlowym.