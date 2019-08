Chorwacja, Włochy, Hiszpania – co oryginalnego warto przywieźć jako pamiątkę z wakacji?

Czego nie warto przywozić z wakacji?

Lato to dla wielu czas urlopów, a co za tym idzie – zasłużonego i długo wyczekiwanego wypoczynku. Jednym z ważniejszych aspektów każdego wyjazdu, szczególnie w nowe miejsce, jest zakup pamiątek i upominków dla najbliższych. Co warto przywieźć z wakacyjnych wycieczek?

– Decydując się na zakup pamiątek, wartko kierować się ich przydatnością oraz charakterem osób, dla których będą przeznaczone. Popularne figurki, magnesy, breloki – to przedmioty, które szybko zalegną bezużyteczne na półce, nie oddając klimatu odwiedzanego miejsca. Co więcej, wiele z nich można łatwo dostać w polskich sklepach. Kupując pamiątki, warto więc wybrać takie, które albo przydadzą się obdarowanym osobom albo po prostu oddadzą charakterystyczny klimat danego kraju czy konkretnego regionu – radzi pracownik biura podróży Interhome.pl.

Co więc warto przywieźć z wakacji?

Najciekawsze pamiątki z Chorwacji

Chorwacja to niezwykle urokliwy kraj, słynący z pięknej pogody, klimatycznych plaż i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Jak się jednak okazuje – nie tylko. Ten jeden z najczęściej wybieranych celów wakacyjnych ma znacznie więcej do zaoferowania niż tylko piękne widoki.

Kraj znad Morza Adriatyckiego specjalizuje się przede wszystkim w bezkonkurencyjnych wyrobach spożywczych. Przepyszne suszone figi, herbatniki paprenjak czy słodkie pierniczki w kształcie serca prosto z Dubrownika. Te, jak i inne słodycze, z pewnością ucieszą każdego smakosza, przenosząc go w niezwykły, południowoeuropejski klimat.

To jednak nie wszystko. Pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Chorwacja jest prawdziwą ojczyzną krawatów. Ów elegancki, dobrej jakości element garderoby, z pewnością okaże się trafioną pamiątką dla każdego mężczyzny. Dla pań zaś idealnym prezentem będzie bogato zdobiona biżuteria czy przepiękne koronki.

Co przywieźć z wakacji we Włoszech?

Kolejnym popularnym kierunkiem wakacyjnych wyjazdów są Włochy. Nic w tym dziwnego. Przepiękna pogoda, przyjazny klimat oraz bogactwo zabytków sprawiają, że o wczasach w słonecznej Italii marzy niemal każdy. Jakie pamiątki z niej przywieźć, aby pozostać w klimacie wymarzonych wakacji nieco dłużej?

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek tego kraju jest włoska kuchnia. Chyba nie ma osób, które nie lubią jej smaków, znane włoskie przysmaki, jak ser Parmigiano Reggiano czy aromatyczna kawa Lavazza z pewnością ucieszą każdego smakosza. Mówiąc o kawie, niezwykle ciekawym pomysłem na upominek jest również nieodzowne wyposażenie każdego włoskiego domu – kawiarka. Wraz z kompletem małych filiżanek do espresso, będzie niezwykle interesującą i przydatną pamiątką z wakacji. Zarówno najmłodszych, jak i tych starszych fanów piłki nożnej, ucieszy zaś bez wątpienia szalik, koszulka lub inny gadżet z logiem ulubionego klubu.

Wyjątkowe upominki z Hiszpanii

Serca wielu polskich turystów nie bez słuszności podbija także Hiszpania. W wirze całorocznych obowiązków i zabiegania, przyjazna i spontaniczna kultura tego kraju stwarza możliwość zrelaksowania się i beztroskiego wypoczynku. Co ze sobą przywieźć, aby jak najdłużej pozostać w klimacie hiszpańskich wakacji?

Pomysłów na ciekawe pamiątki jest mnóstwo. Podobnie jak w przypadku powyższych krajów, Hiszpania to prawdziwy raj dla smakoszy. Myśląc o tego typu upominkach, warto postawić na takie, które nie mają w Polsce swoich odpowiedników. Zniewalające, nugatowe turrones, catanies oraz ciasteczka panellets, bez wątpienia podbiją podniebienie każdego smakosza.

Poza słodyczami, Hiszpania słynie z najlepszych winnic na świecie. Tradycyjne hiszpańskie wino – sangría, cobana czy aromatyczne likiery z pomarańczy – to zatem obowiązkowa pozycja na liście pamiątek z tego kraju. Poza produktami spożywczymi, klimat Hiszpanii oddadzą także andaluzyjskie rękodzieła, charakterystyczne, ręcznie wyrabiane kosze z Majorki czy wachlarze flamenco.

Jak więc widać – pamiątki z wakacji nie muszą ograniczać się do popularnych pocztówek czy magnesów na lodówkę. Odpowiednio przemyślane – sprawią niewątpliwą radość obdarowanym. Nie warto więc zwlekać tylko zarezerwować apartament lub dom wakacyjny w Chorwacji, we Włoszech lub Hiszpanii, spędzić tam niezapomniany urlop i w międzyczasie poszukać niebanalnych pamiątek, które po powrocie z urlopu będą przypominały nam i naszym najbliższym ten wyjątkowy czas.