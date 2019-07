Kurczak z ryżem – proste danie na wiele sposobów

Siła tkwi w prostocie

Nie trzeba mnóstwa składników i wymyślnych receptur, żeby zjeść smaczny posiłek. Najprostsze potrawy są zazwyczaj najlepsze! Wystarczą ryż, kurczak i ulubione warzywa, żeby ugotować coś dobrego.

Kurczak do ryżu? Zapewne jako pierwszy na myśl przychodzi Ci filet? To rzeczywiście najpopularniejszy wybór, ale z powodzeniem możesz użyć innych części drobiu. Pałki bądź kawałki kurczaka z kośćmi – wszystko się sprawdzi. A co z warzywami? Wybierz te, które lubisz najbardziej. Postaw na różnokolorową paprykę, cebulę, pomidory, pieczarki, zielony groszek czy marchewkę. Świetnie pasuje też brokuł, kukurydza, cukinia oraz bakłażan. Właściwie każde warzywo polubi się z ryżem i kurczakiem. Pozostaje pytanie: jaki ryż będzie odpowiedni? Tutaj również wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Najczęściej serwuje się jego białą odmianę, ale z powodzeniem możesz użyć także ryżu brązowego. Do wyboru, do koloru! Bez względu na to, co dodasz do dania, gwarantujemy, że zawsze będzie pysznie. Kurczak z ryżem smakuje wyśmienicie w każdej wersji!

Przepisy z całego świata

Każdy region ma własne pomysły na kurczaka z ryżem. Ile krajów, tyle przepisów! W różnych miejscach możemy spotkać zaskakujące dodatki, które nie kojarzą nam się z tego typu potrawą.

Czas poznać aromatyczną i niezwykle smakowitą Azję! Do często dodawanych składników w tamtejszej kuchni należą owoce. Indyjski kurczak z mango to soczyste danie, które pozytywnie zaskakuje smakiem. Z kolei egzotyczny kurczak z ryżem i ananasem, z dodatkiem papryczki chili posmakuje wielbicielom pikantnych i oryginalnych połączeń smaków. Kurczak po chińsku w sosie słodko-kwaśnym to już klasyk. Orientalny smak kurczaka i aromatyczny sos z pędami bambusa jest daniem, którego grzech nie spróbować. Bliski Wschód także ugaszcza nas symfoniom wyjątkowych smaków. Tradycyjną wschodnią potrawą sporządzaną między innymi z ryżu i drobiu oraz ostrych przypraw jest pilaw, który charakteryzuje się tym, że dzięki specjalnej technice gotowania ziarenka ryżu nie sklejają się i pozostają osobno. Palce lizać!

Oczywiście, mówiąc o daniach z kurczakiem i ryżem, nie można pominąć europejskich stolic. Tutaj od zawsze króluje hiszpańska paellia i włoskie risotto. Wszystkie te potrawy łączy fakt, że można je przygotować na wiele sposobów i użyć różnych dodatków, w tym kurczaka i ryżu. Już dziś wyrusz z nami w smakowitą podróż!

Jak się za to zabrać?

Kurczaka z ryżem można smażyć, gotować, dusić albo podać w formie gulaszu. Możesz też użyć różnego rodzaju sosów, które połączą składniki w jedną całość. Najprostszą metodą jest przygotowanie bulionu, którym zalejesz ryż, kurczaka oraz warzywa, a następnie zagotujesz. Zostało Ci trochę rosołu z poprzedniego obiadu? Sprawdzi się znakomicie! Kurczaka z ryżem możesz też podać z ulubionym sosem. Słodko-kwaśny, pomidorowy, serowy, grzybowy, jogurtowy – każdy będzie pasował. Potrzebujesz więcej inspirujących przepisów? Znajdziesz je tutaj.





Materiał Promocyjny