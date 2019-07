Apartamenty we Wrocławiu – TOP 10 aparthoteli w centrum miasta

Apartamenty i aparthotele, czyli noclegi dla nowoczesnego turysty

Około roku 2015 we Wrocławiu panował impas na rynku turystycznych obiektów noclegowych. Prym wiodły wtedy tradycyjne hotele z nierzadko zaporowymi cenami, a jednocześnie popularne stały się masowo powstające hostele. Jednak ich standard często nie spełniał wymagań wymagającego turysty.

Na rynku pojawiła się więc nisza, którą skutecznie wypełniły apartamenty wynajmowane na doby (Airbnb). Turysta otrzymywał od właściciela klucze do normalnego mieszkania z kuchnią i pełnym wyposażeniem, dzięki czemu podczas urlopu mógł poczuć się swobodnie jak we własnym domu.

Aparthotele poszły o krok dalej. Dały turystom swobodę i poczucie prywatności, ale jednocześnie zapewniły mu opiekę godną najlepszego hotelu.

Aparthotel – czym jest i jak działa?

Co to jest aparthotel? Mówiąc najprościej, to połączenie apartamentu wynajmowanego na doby (np. za pośrednictwem Airbnb) z wynajmem tradycyjnego pokoju w hotelu. Bo aparthotel to apartament wynajmowany na dobę, ale w systemie hotelowym właśnie. Co to dla Ciebie oznacza?

Oznacza to, że wynajmując apartament w aparthotelu czekać na Ciebie będzie w pełni wyposażone mieszkanie (od kawalerki aż po mieszkanie kilkupokojowe), ale zlokalizowane w budynku z portierem i serwisem sprzątającym.

Przewagą aparthotelu nad tradycyjnym hotelem jest więc poczucie prywatności i w pełni funkcjonalne mieszkanie (wyposażone np. w kuchnię).

Przewagą aparthotelu nad apartamentem wynajmowanym na doby są zalety systemu hotelowego, czyli np. całodobowa portiernia, serwis sprzątający, miejsce parkingowe w budynku apartamentowca czy usługa zamówienia zakupów prosto do mieszkania.

Aparthotele w centrum Wrocławia

Serce Wrocławia - rynek. Foto: Depositphotos.





Wrocław nie pozostaje w tyle. Co roku działalność rozpoczynają tu coraz lepsze i coraz nowocześniejsze aparthotele. Najlepsze z nich przedstawiamy w poniższym zestawieniu.

Do rankingu wybraliśmy aparthotele, które musiały zarówno spełnić następujące warunki, jak i były według nich oceniane:

Ocena gości na Booking.com na poziomie minimum 8 (bardzo dobry).

Maksymalna odległość od ścisłego centrum Wrocławia to 15 minut spacerem (około 1,2 km).

Ocena dobrego stosunku jakości do ceny na poziomie minimum 8 wg użytkowników Booking.com.

Dodatkowe udogodnienia, np. parking podziemny w obiekcie, zakupy do apartamentu, etc.

Chcesz mieć pewność, że dokonujesz dobrego wyboru noclegu w Stolicy Dolnego Śląska? Wynajmij apartament w centrum Wrocławia z listy poniżej.

TOP 10 aparthoteli w centrum Wrocławia

1. Silver Apartments

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,9 (fantastyczny),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,7 (fantastyczny)

Ogólne informacje o obiekcie: Silver Apartments to nowoczesne i luksusowe apartamenty zlokalizowane 3 minuty spacerem od wrocławskiego Rynku. Każdy apartament wyposażony jest w aneks kuchenny lub kuchnię, płaski telewizor, bezpłatne WiFi, a także pralkę i zmywarkę.

Lokalizacja: Silver Apartments znajdują się w ścisłym centrum Wrocławia – naprzeciwko CH Galeria Dominikańska, przy Placu Dominikańskim, który jest niewątpliwym sercem miasta. Odległość od Rynku wynosi 550 metrów.

Ceny: Apartamenty Silver Apartments są relatywnie tanie, stąd pozytywna ocena stosunku jakości do ceny wg użytkowników Booking.com (8,7). Za weekend (20-22 września) para zapłaci tu 495 zł (apartament typu studio). Przy telefonicznej rezerwacji można uzyskać dodatkowe zniżki!

Dodatkowe udogodnienia: możliwość wypożyczenia samochodu na miejscu, parking podziemny w budynku, serwis sprzątający za dodatkową opłatą, organizacja romantycznej kolacji dla dwojga.

Aneks kuchenny Apartamentu New York w Silver Apartments. Foto: SA.

Łazienka Apartamentu Hestia (studio) w Silver Apartments. Foto: SA.

Sypialnia Apartamentu 323 (dwupokojowego) w Silver Apartments. Foto: SA.



WWW: https://silverapartments.pl

2. AbsyntApart Krawiecka

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,5 (bardzo dobry),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,2 (bardzo dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: obiekt znajduje się 3 minuty pieszo od wrocławskiego Rynku. Oferuje apartamenty bez wyżywienia, z bezpłatnym WiFi, płaskim telewizorem i w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. Apartamenty o eleganckim i nowoczesnym wystroju.

Lokalizacja: AbsyntApart znajduje się w ścisłym centrum Wrocławia – naprzeciwko CH Galeria Dominikańska, przy Placu Dominikańskim. Odległość od Rynku wynosi 550 metrów.

Ceny: użytkownicy Booking.com oceniają stosunek ceny do jakości jako bardzo dobry. Za weekendowy pobyt w obiekcie 20-22 września para zapłaci tu 598 zł (apartament typu studio).

Dodatkowe udogodnienia: opcjonalne śniadania w obiekcie w formie bufetu (35 zł), parking podziemny w budynku.

WWW: https://www.absyntapartments.pl

3. Lucky Apartments

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,4 (bardzo dobry),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,2 (bardzo dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: Lucky Apartments położone są przy wrocławskim rynku. Aparthotel oferuje klimatyzowane apartamenty wyposażone w bezpłatne WiFi, płaski telewizor, aneks kuchenny ze zmywarką, a w przypadku niektórych apartamentów także balkon.

Lokalizacja: Lucky Apartments położone są w sercu Wrocławskiej Starówki, około 230 metrów od Rynku.

Ceny: za apartament typu studio z patio i widokiem na miasto para zapłaci tu 618 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: opcjonalne śniadanie w obiekcie (25 zł), dźwiękoszczelne apartamenty, możliwość rezerwacji miejsca parkingowego w pobliskim budynku.

WWW: http://luckyapart.pl/pl/strona-glowna/

4. Apartament24 Stare Miasto – Garbary

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,8 (fantastyczny),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,6 (fantastyczny

Ogólne informacje o obiekcie: obiekt usytuowany jest w pobliżu Ostrowa Tumskiego, Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego. Na miejscu goście mogą korzystać z bezpłatnego WiFi, a w niektórych pokojach – z płaskiego telewizora z telewizją satelitarną czy w pełni wyposażonego aneksu kuchennego.

Lokalizacja: Apartament24 Stare Miasto – Garbary położone są w sąsiedztwie wrocławskiej Mariny Topacz, około 550-600 metrów od serca Rynku.

Ceny: za apartament typu studio z balkonem i płaskim telewizorem para zapłaci tu 608 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: opcjonalne śniadanie w obiekcie – kontynentalne lub w formie bufetu (29,90 zł), parking w obiekcie.

WWW: https://apartament24-stare-miasto-garbary-wroclaw.booked.com.pl

5. LeoApart

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,2 (bardzo dobry),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,0 (bardzo dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: przestronne apartamenty znajdujące się w różnych miejscach Starego Miasta. Wszystkie apartamenty wyposażone są w sprzęt do gotowania, w telewizję satelitarną i w odtwarzacze DVD.

Lokalizacja: apartamenty znajdują się w samym Rynku lub w odległości maksymalnie 100 metrów od niego.

Ceny: za 45-metrowy apartament z salonem i sypialnią oraz przestronnym balkonem para zapłaci tu 678 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: transfer z lotniska, bezpłatny pobyt dzieci do 4. roku życia, zwierzęta są akceptowane.

WWW: https://www.leoapart.com

6. Apartament24 – Krawiecka

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,5 (bardzo dobry),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,3 (bardzo dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: nowoczesne apartamenty znajdujące się w centrum Starego Miasta zaledwie 5 minut spacerem od Rynku. W apartamentach znajduje się telewizja satelitarna oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny.

Lokalizacja: obiekt znajduje się w ścisłym centrum Wrocławia – przy Placu Dominikańskim, który jest niewątpliwym sercem miasta. Odległość od Rynku wynosi 550 metrów.

Ceny: za 27-metrowy apartament typu Comfort para zapłaci tu 624 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: parking w obiekcie, opcjonalne śniadanie (35 zł).

WWW: https://apartament24.wintega.pl

7. D&C APARTHOTELS MARKET SQUARE

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,6 (fantastyczny),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,5 (bardzo dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: wszystkie apartamenty znajdują się na wrocławskim rynku, są klimatyzowane i wyposażone w kuchnię z lodówką, czajnikiem i płytą kuchenną. W apartamentach znajdują się łazienki z bezpłatnymi zestawami kosmetyków.

Lokalizacja: doskonała lokalizacja – obiekt znajduje się 70 metrów od Rynku.

Ceny: za dźwiękoszczelny apartament typu Superior para zapłaci tu 758 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: bar i restauracja, transfer z lotniska, serwis do apartamentu, śniadanie wliczone w cenę apartamentu.

WWW: https://d-c-aparthotels-wroclaw.booked.com.pl

8. RentPlanet – Apartamenty Stare Miasto

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,2 (bardzo dobry),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,0 (bardzo dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: obiekt położony jest w pobliżu wrocławskiego ratusza. Niektóre apartamenty wyposażone są w kuchnię ze zmywarką, piekarnikiem i mikrofalówką. Bezpłatne WiFi w obiekcie.

Lokalizacja: doskonała lokalizacja – obiekt znajduje w samym sercu Starego Miasta.

Ceny: za apartament typu studio z płaskim telewizorem para zapłaci tu 651 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: śniadanie kontynentalne w obiekcie (25 zł), transfer z lotniska.

WWW: https://www.rentplanet.pl

9. Boogie Apartments

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,5 (bardzo dobry),

ocena stosunku jakości do ceny – 8,5 (bardzo dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: obiekt położony jest w pobliżu Ostrowa Tumskiego, Panoramy Racławickiej i Opery Wrocławskiej. Goście mogą korzystać z bezpłatnego WiFi. Wszystkie apartamenty złożone są z części wypoczynkowej z sofą i telewizorem, łazienki oraz w pełni wyposażonego aneksu kuchennego z lodówką. Niektóre z nich dysponują jadalnią lub balkonem.

Lokalizacja: apartamenty znajdują się w różnych lokalizacjach – od 500 metrów do 1,7 km od Rynku.

Ceny: za 49-metrowy apartament z balkonem, sypialnią i salonem para zapłaci tu 899 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: parking w obiekcie, transfer z lotniska.

WWW: https://boogie-apartments-wroclaw.booked.com.pl

10. Amistik Tower

Oceny na Booking.com:

ocena ogólna – 8,1 (bardzo dobry),

ocena stosunku jakości do ceny – 7,9 (dobry)

Ogólne informacje o obiekcie: wszystkie apartamenty są klimatyzowane i wyposażone w płaski telewizor z telewizją kablową, a także balkon z widokiem na rzekę.

Lokalizacja: apartamenty znajdują się przy ulicy Podwale, 15 minut spacerem do wrocławskiego Rynku.

Ceny: za 50-metrowy apartament z balkonem i wanną para zapłaci tu 628 zł (weekend 20-22 września).

Dodatkowe udogodnienia: parking w obiekcie, transfer z lotniska.

WWW: http://amistik-tower-apartment.hotels-lower-silesia.com/pl/













Materiał Promocyjny