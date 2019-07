10 krajów, gdzie angielski jest językiem urzędowym

Angielskim posługuje się prawie miliard osób na całym świecie (985 milionów osób), to ciągle jest to drugi, a biorąc pod uwagę tylko język ojczysty, trzeci najpopularniejszy język świata. Na pierwszym miejscu jest mandaryński, którym posługuje się 1,2 miliarda osób, a biorąc pod uwagę tych dla których jest to drugi język 1,6 mld. Po hiszpańsku mówi natomiast 530 milionów osób, z czego dla 437 milionów jest to język narodowy. Zobaczmy w jakich krajach językiem urzędowym jest angielski, którym jako głównym językiem posługuje się 370 milionów osób. Jeśli chcesz się uczyć języka angielskiego i poznawać ludzi z całego świata, może zainteresować cię platforma do nauki z native speakerami - Tutlo.

Antigua i Barbuda

Małe wyspiarskie państwo leżące na Morzu Karaibskim. Choć niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskało w 1981 roku, to królowa angielska ciągle pozostaje głową państwa. Angielskim mówi tam cała populacja, czyli około 90 tys osób - dwa razy mniej niż liczba ludności Kielc.

Barbados

Państwo na Małych Antylach, będące na początku kolonią portugalską, słynie obecnie z turystyki i swojej najpopularniejszej piosenkarki występującej pod pseudonimem Rihanna. Cała populacja wyspy liczy 290 tys mieszkańców, to mniej więcej tyle co Białystok.

Republika Fidżi

Niewielkie państwo wyspiarskie, położone w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Ta była kolonia angielska uzyskała niepodległość w 1970 roku, a obecnie zamieszkuje ją prawie 900 tys osób, czyli tylko trochę więcej niż Kraków.

Gambia

To liczące prawie tylu obywateli, co Warszawa mieszkańców państwo na zachodzie Afryki jest od 2015 roku republiką islamską, w której prawie 3/4 ludności utrzymuje się z rolnictwa.

Gujana

Leżące w Ameryce Południowej państwo uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 roku. Ciekawie wygląda w nim religijność ludności. Prawie połowa obywateli jest protestantem, 1/4 wyznaje hinduizm, 1/8 katolicyzm, a 1/16 islam. Gujanę zamieszkuje 760 tys osób, czyli mniej więcej tyle co Łódź.

Kiribati

W skład tego państwa wchodzą 33 wyspy koralowe, rozsiane na przestrzeni 3800 km wokół równika. Wielokrotnie w historii przechodziły one z rąk do rąk, a podczas 2 Wojny Światowej były okupowane przez Japonię. Obecnie zamieszkuje je 110 tys mieszkańców, co odpowiada populacji Płocka.

Nauru

To jedno z najmniejszych państw na świecie (mniejszy jest tylko Watykan i Monaco), położone w Mikronezji na Oceanie Spokojnym. Liczy jedynie 10 tys mieszkańców, czyli wszyscy oni, zmieściliby się na Stadionie Miejskim w Rybniku.

Palau

Stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi państwo znajdujące się na Oceanie Spokojnym. Obejmuje ponad 250 wysp, a średnia długość życia jego mieszkańców wynosi 34 lata. Populacja Palau liczy 20 tys osób, to tyle co, leżący w Wielkopolsce Rawicz.

Saint Kitts i Nevis

Położone w Ameryce Południowej państwo, składające się z wysp na Morzu Karaibskim. Władzę sprawuje tu angielska królowa, którą reprezentuje gubernator. Najbardziej znanym z 40 tys mieszkańców jest Kim Collins, który w 2003 roku zdobył mistrzostwo świata w biegu na 100 metrów.

