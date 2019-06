Jak wybrać walizkę na podróż wakacyjną?

Wybór odpowiedniej walizki to początek udanej podróży. Jak wybrać taką, która będzie świetnie się sprawdzała na licznych wojażach — gdziekolwiek ją ze sobą zabierzesz?

Od walizki oczekujemy naprawdę wiele. Powinna wyglądać gustownie, pomieścić wszystkie nasze rzeczy, a jednocześnie zapewniać pełen komfort podróżowania. Idealna walizka łączy nowoczesną formę, z wysokiej jakości wykonaniem i funkcjonalnością. Dzięki temu z powodzeniem zabierzemy ją na romantyczną weekendową podróż, a także na dłuższy wyjazd z licznymi przesiadkami.

Jak wybrać dobrą walizkę?





Wybór walizki powinien być uzależniony od rodzaju naszych wyjazdów. Zupełnie inny model wybierze osoba, która raz na jakiś czas jeździ pociągiem na city break po większych miastach w Polsce, niż podróżniczka, którą czeka kilkanaście godzin w samolocie, wiele przesiadek i kilka tygodni na drugim końcu świata.

Tym samym każda z tych osób będzie miała zupełnie inne wymagania związane z walizką. Pierwsza będzie chciała, by walizka była zgodna z wymogami konkretnych linii lotniczych, a druga, by walizka była dość mała i wygodna do położenia w pociągu, w specjalnym miejscu nad głową. Co więcej, jeszcze inne potrzeby będzie miała osoba, która planuje podróżować swoim samochodem.

Dlatego tak ważne jest, by przed zakupem konkretnego modelu walizki, zastanowić się - czego potrzebujemy? Ile rzeczy ze sobą bierzemy? Czy często będziemy przemieszać się z walizką? Jakie funkcjonalności są dla nas niezbędne w walizce? Czy walizka będzie narażona na uszkodzenia? Dopiero gdy odpowiemy sobie na te pytania, możemy przejść do szukania konkretnego modelu walizki.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze walizki?





Kółka

Gdy planujesz dużo się przemieszczać z walizką, to wybierz model z czterema kółkami. To pozwoli Ci na znacznie wygodniejsze prowadzenie walizki. Tradycyjna walizka na kółkach sprawdza się przy spokojnych przesiadkach, czy wygodnej podróży samolotem. Gdy w grę wchodzą pociągi i ich wąskie przejścia to walizka z 4 kółkami będzie prawdziwym wybawieniem. Większą ilość kółek pokochają także ci, którzy często mają bardzo ciężką walizkę - wtedy o wiele łatwiej się ją prowadzi!

Wielkość

Gabaryt walizki to kwestia mocno indywidualna. O ile linie lotnicze restrykcyjnie podchodzą do wielkości, jak i wagi walizki, to np. w przypadku pociągów, czy podróży samochodem nie ma to większego znaczenia, byleby walizka mieściła się w przeznaczonym dla niej miejscu. W innym wypadku będzie ona ograniczała komfort jazdy innym pasażerom.

Materiał, a tworzywo

Pod względem materiału najpopularniejsze walizki podróżne możemy podzielić na twarde, miękkie i półtwarde. Który rodzaj wybrać?



Walizki twarde



Obecnie zdecydowanie są najpopularniejszym typem walizek. Walizki tego typu wykonane są z materiałów takich jak: poliwęglan, włókno szklane, tworzywo sztuczne, polipropylen lub ABS. Tym samym taki typ walizki ma bardzo wysoką wytrzymałość. Co więcej, to najlepszy wybór do samolotu, który zabezpiecza delikatne przedmioty przed uszkodzeniem.



Walizki miękkie



Powstają z materiałów syntetycznych — tekstylnych. W przeciwieństwie do walizek twardych słabo zabezpieczają przedmioty wewnątrz. Jakie są zatem ich zalety? Z pewnością niska cena, jak i możliwość zapakowania dodatkowych przedmiotów. Do tego miękkie walizki można z powodzeniem ułożyć w mniejszych bądź większych przestrzeniach bagażowych, z racji tego, że jej kształt lekko się naddawał.

Walizki półtwarde

To świetne rozwiązanie pośrednie między walizkami twardymi a miękkimi. Ścianki walizki są na tyle twarde, że zabezpieczają delikatne przedmioty wewnątrz, a jednocześnie na tyle elastyczne, że można zapakować do niej więcej przedmiotów.

Zamek szyfrowy

O ile zamek szyfrowy w samolocie niekoniecznie się przyda, to przy częstych podróżach pociągiem warto wybrać walizkę z takim dodatkowym zabezpieczeniem. Dzięki temu Twój bagaż będzie zawsze bezpieczny.

Jaką walizkę wybrać?





Walizka na kółkach? Walizka miękka? Czy może twarda? Wybierz tę, która będzie dla Ciebie najpraktyczniejsza! Na pierwszym miejscu zawsze stawiaj funkcjonalność, a dopiero później patrz na to, by walizka cieszyła Twoje oczy. Dzięki temu posłuży Ci na wiele wyjątkowych wakacyjnych podróży!

