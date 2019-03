Po co zwiedzać na dwóch nogach, skoro tyle jest do zobaczenia na czterech?

Jeśli chcesz uniknąć tłumów, poznać z pierwszej ręki piękno chorwackiej natury i doświadczyć pełni gościnności mniej znanych regionów Chorwacji, nie ma wielu lepszych opcji na wyjątkowy wypoczynek, który zapamiętasz na zawsze, niż wakacje w siodle.

Krajobraz Chorwacji jest niezmiernie zróżnicowany – od słynnego wybrzeża, przez skaliste tereny górskie po szeroko rozpościerające się równiny Slawonii. Każdy z tych wariantów pozwala poznać piękno chorwackiej natury z innej strony – z wysokości siodła. Jeśli szukasz prawdziwej przygody poza utartymi szlakami, jesteś we właściwym miejscu.

źródło Chorwacka Wspólnota Turystyczna, fot. Ivo Biočina

źródło Chorwacka Wspólnota Turystyczna, fot. Ivo Biočina

Hodowla koni to w Chorwacji wielowiekowa tradycja. Słynna stadnina koni Lipicańskich w miejscowości Đakovo powstała w roku 1506. Jej eleganckie wierzchowce zaprezentowane podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku zachwyciły królową Elżbietę II tak bardzo, że wkrótce potem przyjechała je obejrzeć osobiście.

źródło Wspólnota Turystyczna miasta Sinj, fot. Jerko Grubišić

Najbardziej znaną imprezą jeździecką w Chorwacji organizowaną co roku w sierpniu jest Sinjska Alka, ostatni turniej rycerski w Europie. Odbywa się on dla upamiętnienia zwycięstwa nad Turkami podczas oblężenia Sinja w 1715 roku i stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w chorwackim kalendarzu. Wspaniali jeźdźcy (Alkari) w pełnych strojach sprzed wieków, dosiadający doskonale przygotowanych koni galopujących po torze wyścigowym i trzymający podniesioną lancę, którą trzeba trafić w niewielki podwieszony pierścień (alka) to niecodzienne widowisko.

źródło Ranch Terra, fot. Rade Jug

Na szczęście aby odkrywać Chorwację na koniu nie trzeba być szlachcicem podtrzymującym starodawną tradycję. Coraz więcej turystów pragnie poznawać nie tylko chorwackie plaże i największe miasta, więc trend jazdy konnej i turystyki przygodowej w ogólności nabiera rozpędu.

Rośnie też liczba gospodarstw oferujących zakwaterowanie i jazdę konną oraz wycieczek prowadzących niespiesznie do głównych atrakcji turystycznych z przystankami w małych wioskach i gospodarstwach oraz możliwością zebrania autentycznych doświadczeń, których tak brakuje turystom zwiedzającym w pośpiechu.

źródło Chorwacka Wspólnota Turystyczna, fot. Antun Cerovečki

Wśród nich warty uwagi jest Szlak Plitwicki, wielodniowa wyprawa rozpoczynająca się w Splicie i prowadząca przez lasy, pola i góry otaczające słynny Park Narodowy Jeziora Plitwickie. Po wypoczynku i zachwycie nad magicznymi widokami na jeziora, po dojechaniu na brzeg i pływaniu z końmi można ruszyć na szczyt górski o wysokości 1613 metrów, aby podziwiać Chorwację i jej widoki z góry. W pobliżu jezior znajduje się również kilka gospodarstw, z których blisko już do miejsca zapisanego na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

źródło Wspólnota Turystyczna miasta Sinj, fot. Monika Vrgoč

źródło Chorwacka Wspólnota Turystyczna, fot. Ivo Biočina

Dzięki Alce Sinj stał się symbolem jazdy konnej, ale śródlądowa Dalmacja to również centrum turystyki jeździeckiej. Niesamowite krajobrazy i szlaki wytyczone wzdłuż potężnej rzeki Cetiny i jeziora Peruca, prowadzące między innymi drogami z czasów rzymskich i napoleońskich, zapomnianymi ścieżkami, którymi pędzono bydło i przez opuszczone dalmatyńskie wioski. Jak również te zamieszkałe. Po drodze można spotkać przyjaznych mieszkańców, wychylić kieliszek rakiji i spróbować innych lokalnych specjałów. Ponad 2000 lat przyrody, historii i tradycji do wchłaniania w dowolnym tempie. Bezcenne.

źródło Linden Tree Retreat & Ranch, fot. Bruce Yerkovich

źródło Chorwacka Wspólnota Turystyczna, fot. Zoran Jelača

A może chcesz przeżyć przygodę inspirowaną historią kinematografii? Szykuj siodło i ruszaj do Parku Narodowego Paklenica, miejsca, którego piękno zapiera dech w piersiach, a jednocześnie scenerii, gdzie kręcony był w latach sześćdziesiątych pamiętny Winnetou. Dziś nie ma tam już kowbojów ani Indian, więc jazdą przez ten przepiękny, dziki park i wspaniałymi widokami na Adriatyk można napawać się w spokoju.

źródło: Park Krajobrazowy Papuk, fot. Zoran Rudec





Jeździectwo i chorwackie parki przyrody dobrze do siebie pasują. Możliwości zwiedzania z końskiego grzbietu dostępne są dla wszystkich, dając turystom kolejny magiczny sposób poznawania kraju, w którym 10% powierzchni podlega ochronie prawnej, w miejscach takich jak Park Przyrody Papuk, gdzie dojechać można popularnym szlakiem jeździeckim z Orahovicy do Jankovaca.

fot. Kojan Koral

Ponadczasowa tradycja, niepowtarzalne widoki na Adriatyk i podróż w siodle – Konavle, miejscowość wysunięta na południe jeszcze dalej niż Dubrownik, oferuje coś jeszcze. Znajduje się tu również ośrodek produkcji jedwabiu, jedna z prastarych tradycji przemysłowych w regionie najwyraźniej nietkniętym współczesnością. A po przejechaniu 11 km szlaku przez lasy sosnowe i gaje oliwne w nagrodę można przyjrzeć się Adriatykowi ze szczytu Wzgórza Velje.

Konno poznawać można również przepiękny region Bilogora, obfitujący w szlaki tematyczne dostępne nawet dla początkujących jeźdźców, którzy po raz pierwszy odważyli się usiąść w siodle, ale ciekawe też dla tych bardziej zaawansowanych, gotowych na dłuższe a nawet kilkudniowe wycieczki. Niezależnie od wybranego wariantu, poznajemy region z nowego punktu widzenia.

Od Splitu do Zadaru, od Fužine do Medulinu i od Pazinu do Umagu, przygody w siodle czekają. A łączy je jedna rzecz: bliskość Adriatyku i głównych ośrodków turystycznych, jednak z możliwością łatwego oddalenia się od nich, aby odkrywać prawdziwą Chorwację i jej mniej znane wioski, dawno zapomniane ścieżki oraz wszechobecną, inspirującą przyrodę.

źródło Chorwacka Wspólnota Turystyczna, fot. Zoran Jelača

W Chorwacji powstaje również coraz więcej szkółek jeździeckich, szczególnie na Istrii i w śródlądowej części Dalmacji. A jakie miejsce mogłoby być lepsze na naukę jazdy konnej dla dzieci niż sam Raj?

Do koni jest blisko z każdego miejsca w Chorwacji, a jazda konna pozwala zejść z utartych ścieżek, dać się ogarnąć przyrodzie i – w wielu przypadkach – cofnąć się o kilka pokoleń. Jeśli chcesz nabrać nowego ducha i przeżyć niezapomniane wakacje – Chorwacja zaprasza!





źródło Chorwacka Wspólnota Turystyczna, fot Domagoj Blažević

