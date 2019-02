5 najpopularniejszych wysp europejskich na wakacje 2019

Lato 2019 zbliża się wielkimi krokami i pora pomyśleć o letnim wypoczynku. Sprawdziliśmy, na jakich europejskich wyspach najchętniej wypoczywają Polacy.

Teneryfa





Królowa Wysp Kanaryjskich. Najczęściej i najchętniej wybierana, nie tylko przez Polaków. Dość powiedzieć, że w ciągu roku odwiedza ją aż dwanaście milinów turystów! Najwięcej przypada na sezon letni, kiedy wyspa jest dosłownie zatłoczona. Chociaż na wyspie nie brak tropikalnej roślinności, nie uświadczymy tu typowo tropikalnych upałów. Między innymi ze względu na to Teneryfa uznawana jest za idealne miejsce wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Najmłodszych członków rodziny niezmiennie fascynuje czarny, powulkaniczny piasek na plaży, który wbrew pozorom, nie brudzi. Za plus trzeba uznać czyste plaże z łagodnymi zejściami do wody. Za największe lokalne atrakcje uważa się parki tematyczne: zoologiczno-botaniczny Loro Park, Narodowy Park Teide, i wodny Siam Park.

Poza typowymi dla tropikalnej roślinności palmami znajdzie się też gratka dla botaników – endemiczne gatunki roślin, które można spotkać tylko tutaj.

Ceny: od 229 Euro.

Gran Canaria





Druga pod względem popularności wyspa na popularnych „Kanarach”. Chociaż położona po sąsiedzku, nie jest siostrą-bliźniaczką Teneryfy. Jej największą atrakcją jest Rezerwat Wydm. Jeśli kiedykolwiek chcieliście pojechać na Saharę, ale zabrakło wam odwagi, na Gran Canarii znajdziecie Saharę w miniaturze. Drugą ważną atrakcją jest park Palmitos, gdzie można podziwiać pokazy tresowanych delfinów. Tym, co może łączyć Teneryfę i Gran Canarię, są palmy. Na wyspie jest ich naprawdę mnóstwo, szczególnie w Dolinie Tysiąca Palm. Jednak turyści przylatują na Gran Canarię głównie ze względu na ciepły klimat i bliskość oceanu. Jeśli o to chodzi, wyspa jest bardzo gościnna. Znajdziecie tu aż dwieście kurortów.

Ceny: od 249 Euro.

Majorka





Śródziemnomorski klimat pozwala wypoczywać na wyspie praktycznie o dowolnej porze roku. Łagodna morska bryza łagodzi letnie upały, zimy są ciepłe i bezśnieżne. Najcieplej jest w sezonie letnim i wtedy też wyspa notuje największy napływ turystów. Przyjeżdżają tu po rozrywkę i beztroskę, wyspa uchodzi za najbardziej roztańczoną ze wszystkich na Morzu Śródziemnym. Nie brak tu lokali rozrywkowych, dyskotek i klubów gdzie można posłuchać muzyki na żywo. Za lokalny przysmak uważa się likier z pomarańczy, które zresztą rosną na wyspie. Nie można też pominąć w karcie dań gulaszu z homara.

Po nocnych rozrywkach w dzień można odpocząć w cieniu parasola na przepięknej plaży Cala de la Calobra. Z kolei na półwyspie Formentor znajdziecie przepiękne klify, porównywalne z tym na Costa Brava.

To, czego nie uświadczycie na Majorce, to deszcz. Pojawia się tam na tyle rzadko, że jest raczej atrakcją niż przeszkodą w dobrej zabawie.

Ceny: Od 182 Euro.

Kreta





Grecka wyspa wabiąca gwarantowaną słoneczną pogodą, błękitem nieba, lazurem morza, zabytkami sięgającymi starożytności, malowniczymi plażami, górami, jaskiniami… Można wymieniać bez końca. Na wyspie nie można się nudzić, tu każdy znajdzie dla siebie coś wyjątkowego. Za najważniejszy zabytek uznaje się starożytny Pałac Minojski bardziej znany jako Labirynt Minotaura. To nie jedyne wyspiarskie nawiązanie do mitologii greckiej. To stąd w podniebny lot wystartowali Dedal i Ikar.

Najpiękniejszą plaża jest Elafonisi, znana z niezwykłego różowego koloru, jakie nadają pokruszonym skorupiakom padające promienie słońca.

Chociaż Kreta kojarzy się ze słońcem i plażami, to wyspa górzysta. Za najbardziej zachwycające uważa się zbudowane z wapienia Góry Białe. Na szczególną uwagę zasługuje ich czternaście wąwozów. A dla grotołazów znajdzie się na wyspie kilka ciekawych jaskiń. Najbardziej popularna jest jaskinia Dikti i to wcale nie ze względu na swój wygląd, ale na legendarne miejsce narodzin boga Zeusa.

Ceny: Od 202 Euro

Rodos





Wyspa grecka naznaczona historią jak chyba żadna inna. Leży na pograniczu Europy i Azji, przez lata przechodziła pod panowanie różnych nacji, stąd znajdziemy tu zabytki pozostawione przez Starożytnych Greków, Wenecjan i Joannitów. Po tych ostatnich zostały okazałe zamki, które rokrocznie odwiedzają miliony turystów.

Po co jeszcze można polecieć na Rodos? Po słońce oczywiście. Nie bez powodu Rodos nazywana jest Wyspą Słońca. Świeci nieprzerwanie od maja do października. Plaże na Rodos są bardzo dobrze zagospodarowane, nie brak wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego. Można opalać się, odpoczywać na leżaku pod parasolem, pływać, nurkować, surfować.

Na uwagę zasługuje też malownicza Dolna Motyli, gdzie znajduje się prawdziwe nagromadzenie tych owadów. Thermes Kalitheas to znany od czasów starożytnych kurort na wschodnim wybrzeżu Rodos. W gorących źródłach szukają ukojenia cierpiący na reumatyzm. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest Muzeum Miodu, gdzie można między innymi podpatrzeć pszczoły pracujące szklanym ulu.

Ceny: od 243 Euro

Wszystkie ceny zostały zaczerpnięte z portalu https://dreamtours.pl oferującego bogaty zestaw wycieczek od polskich i niemieckich touroperatorów.

Materiał Promocyjny: dreamtours.pl