Wisła – zimowy raj dla dzieci i rodziców

Zima w górach to zachwycające widoki ośnieżonych szczytów i lasów, dużo białego śniegu, możliwość udziału w kuligu, a przede wszystkim narty, sanki, deski snowboardowe, jabłuszka i inne akcesoria umożliwiające zjeżdżanie ze stoków. Na czas ferii zimowych większość ośrodków noclegowych przygotowuje specjalne oferty wypoczynkowe, są wśród nich pakiety rodzinne stworzone z myślą o rodzicach z małymi i większymi dziećmi. Kompleksowo zorganizowana pod kątem pobytów rodzinnych jest Wisła, znajdująca się według serwisu Meteor w czołówce najpopularniejszych miejscowości górskich. Ta turystyczno-wypoczynkowa miejscowość położona w Beskidzie Śląskim jest doskonale przygotowana na potrzeby i oczekiwania najmłodszych turystów i ich rodziców. Decydując się na zimowy wypoczynek z dziećmi rodzice muszą już na początku zwrócić szczególną uwagę na miejsce zakwaterowania. Wybierając noclegi w Wiśle na Meteorze możemy wyświetlić tylko te które posiadają udogodnienia dla dzieci: akcesoria dla niemowląt (wanienki, krzesełka do kąpieli, łóżeczka), sale i pokoje zabaw, książeczki, gry, bajki, które zagwarantują dobrą zabawę i zapobiegną nudzie w przypadku niesprzyjającej pogody. W niektórych ośrodkach wypoczynkowych organizowane są zabawy z animatorami czy wspólne wieczorynki.

Wisła oferuje rodzinom z dziećmi różnorodne atrakcje i rozrywki, wśród których pociechy – niezależnie od wieku – znajdą coś dla siebie. W prawie każdym ośrodku narciarskim czekają przedszkola narciarskie oraz szkoły nauki jazdy. Wykwalifikowani instruktorzy zadbają o bezpieczeństwo dzieci na stoku oraz w ramach zabawy nauczą pierwszych kroków i szusów na nartach bądź deskach. W działających przy ośrodkach wypożyczalniach można z pomocą obsługi dopasować i wypożyczyć indywidualnie wybrany sprzęt oraz sportowe ubranka dla dzieci. W stacji narciarskiej Cieńków (Wisła Malinka) funkcjonuje przedszkole narciarskie i snowboardowe, karuzela, przenośnik taśmowy i szkółka narciarska. Jedno z kolejnych przedszkoli i szkółek narciarskich dla dzieci mieści się w centrum Wisły i posiada 200 m wyciąg talerzykowy, kolorowy ogródek narciarski, ciepłe pomieszczenie dla dzieci, wspaniałych instruktorów, w ofercie są również obiady w trakcie przerwy. Przedszkola narciarskie przyjmują dzieci już nawet od 3 roku, maluchy bawią się na stoku, uczą zakładać buciki, zapinać narty oraz poruszać się w nich. W zależności od indywidualnych chęci i możliwości, dzieci próbują też chodzenia w nartach, obracania się i pierwszych zjazdów według zasady „złap mnie”. Wszystkie te czynności przerywane są odpoczynkami w ciepłym pomieszczeniu. W trakcie takich przerw maluchy są cały czas pod opieką instruktorów – bawią się, rysują lub oglądają bajki, mogą też zjeść przekąskę. Nietuzinkową atrakcją dla całej rodziny jest snowtubing dostępny w Wyciągach Narciarskich Pasieki. Na specjalnym, wyślizganym śnieżnym torze zjeżdża się na dmuchanych pontonach, obok toru funkcjonuje 200 m wyciąg. Większe dzieci mogą korzystać samodzielnie ze stoku, mniejsze mogą zjeżdżać z rodzicami.

Niezapomnianym przeżyciem dla małych wczasowiczów będzie kulig zaprzęgiem konnym. Taka wyjątkowa przejażdżka przepięknymi trasami np. doliną Białej Wisełki, na Kubalonce czy doliną Gościejowa pozwala dostrzec i zauważyć piękno tutejszych krajobrazów nie oddzielonych żadną samochodową szybą. Równie wiele uroku mają kuligi organizowane po zmroku, podczas których drogę oświetlają płonące pochodnie, dzieci mogą się wtedy poczuć jak w bajce. Taki niecodzienny środek transportu oraz zupełnie nowa perspektywa patrzenia na otaczający świat dostarczy dzieciom radości, wrażeń i emocji. W zależności od oferty organizatorów kuligi często kończą się wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek lub biesiadą w góralskiej kolibie. Innym wyjątkowym środkiem komunikacji w Wiśle, mocno działającym na wyobraźnię dzieci, są kolorowe turystyczne ciuchcie. Ciuchcia Martusia działa przez cały rok, zimą i jesienią wagoniki są zamknięte i ogrzewane. Do wyboru są dwie 2,5 godz. trasy, podczas których przez głośniki płynie zajmująca opowieść o mijanych miejscach, zabytkach i turystycznych ciekawostkach. Ciuchcia Martusia ma swój przystanek początkowy w centrum miasta obok Muzeum Beskidzkiego.

Nieco starsze dzieci w wieku szkolnym warto zabrać na spacer Aleją Podań i Legend Śląska Cieszyńskiego w Parku Kopczyńskiego w centrum miasta. Stoi tam 8 dużych, drewnianych figur przedstawiających postaci występujące w legendach i podaniach z tego regionu. Rzeźby wykonane są z lipowego drewna, mają wysokość ok. 2 m. Przy każdej postaci jest niewielka tabliczka informująca kogo przedstawia, podziwiać można między innymi: Południcę, Czarta, Driadę, Beboka, Złotogłowca czy Babę Jagę. W tym samym parku mieści się też inna ciekawa atrakcja – Zabytkowy Park Przygód i Pomnik Źródeł Wisły. Park Przygód to zbiór 10 miniatur – najbardziej charakterystycznych polskich budowli usytuowanych nad rzeką Wisłą. Budynki stworzone są z różnokolorowych mozaik i efektownie podświetlane, do przedstawionych miniatur należą: krakowski Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, toruńska katedra św. Janów, Zamek Prezydenta RP w Wiśle, pałac w Puławach, gdański Żuraw oraz zamki z Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Janowca i Świecia. W parku mieści się też ekspozycja na temat rzeki Wisły, począwszy od jej tutejszych źródeł, aż po ujście do Morza Bałtyckiego, a całość kompozycji dopełnia przedwojenny pomnik Źródeł Wisły i działającą przy nim fontanna. W parku im. Kopczyńskiego znajduje się także plac zabaw dla dzieci, skałki wspinaczkowe, stoły do ping ponga czy skate park. Park został ostatnio zmodernizowany i odnowiony, ścieżki są wybrukowane, dzięki czemu wygodnie spaceruje się zarówno pieszo z kilkulatkami, jaki i z wózkami dziecięcymi.

Wisła to doskonały kierunek na rodzinny odpoczynek w górach, można tu aktywnie spędzać czas na stoku lub odpocząć i zrelaksować się w spokojnej atmosferze. Miasto jest dobrze przygotowane do ugoszczenia rodziców z dziećmi, a w szerokiej ofercie wypoczynkowej nie brakuje propozycji dla małych turystów. Spacerując po centrum miasta dzieci mają okazję spotkać bajkowe maskotki, w parku Kopczyńskiego znajdują się interesujące zakątki przyciągające uwagę i umożliwiające zabawę. Wisła to oczywiście liczne ośrodki narciarskie, dzieci mogą spędzić cudowny czas na stokach razem ze swoimi rodzicami albo pod bezpieczną opieką wykwalifikowanych instruktorów. Genialną propozycją pełną wrażeń dla dzieci w każdym wieku będzie konny kulig lub krajoznawcza wycieczka turystyczną ciuchcią. Wisła to piękne miasto pełne atrakcji dla dzieci i rodziców.

