Jaką walizkę możesz zabrać ze sobą do samolotu? Wytyczne linii lotniczych

Podróż samolotem wiąże się z koniecznością zabrania ze sobą większej ilości niezbędnych rzeczy. Wtedy często pojawia się problem dotyczący nie tylko tego, co należy ze sobą zabrać, ale też, w co najlepiej się spakować. Rzecz jasna, najlepiej zaopatrzyć się w walizkę. Jednak przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić, jakie obostrzenia, dotyczące wymiarów bagażu podręcznego, mają poszczególne linie lotnicze.

Podróż samolotem – w co się spakować?

Pasażerowie, którzy wybierają się w podróż samolotem, mogą zabrać ze sobą dwa rodzaje bagażu: podręczny i rejestrowany. W przypadku obu typów, linie lotnicze stosują ograniczenia odnośnie do maksymalnej wagi i wymiarów.

Bagaż podręczny (inaczej nazywany walizką kabinową) – można go zabrać na pokład samolotu i umieścić w schowku nad siedzeniem lub pod fotelem. Musi mieć ograniczone przez przewoźnika wymiary. Jeśli je przekroczy, zostanie uznany za bagaż rejestrowany.

(inaczej nazywany walizką kabinową) – można go zabrać na pokład samolotu i umieścić w schowku nad siedzeniem lub pod fotelem. Musi mieć ograniczone przez przewoźnika wymiary. Jeśli je przekroczy, zostanie uznany za bagaż rejestrowany. Bagaż rejestrowany – to rodzaj bagażu, który zawsze jest umieszczany w luku bagażowym. Jest ograniczony wagowo. Jeśli ciężar bagażu przekroczy obowiązujące w danej linii lotniczej normy, można część rzeczy przepakować do innej walizki lub zapłacić za nadbagaż.

Jaką walizkę można zabrać do samolotu?

Wymiary walizki kabinowej, czyli bagażu podręcznego, który można zabrać ze sobą na pokład samolotu, różnią się w zależności od wyboru konkretnych linii lotniczych. Przed podróżą warto sprawdzić, jakie są aktualne wymogi przewoźnika, odnośnie do ilości, wagi i dopuszczalnych wymiarów bagażu podręcznego. Najprościej jest to zrobić za pośrednictwem strony internetowej, gdzie informacje są na bieżąco aktualizowane. Wytyczne najpopularniejszych linii lotniczych, dotyczące wymiarów walizki kabinowej, przedstawia poniższa tabela.

Linia lotnicza Wymiary bagażu podręcznego Ryanair 55 cm x 40 cm x 20 cm WizzAir 55 cm x 40 cm x 23 cm Easyjet 56 cm x 45 cm x 25 cm Lufthansa 55 cm x 40 cm x 23 cm LOT 55 cm x 40 cm x 23 cm Air France 55 cm x 35 cm x 25 cm Qatar Airways 50 cm x 37 cm x 25 cm American Airlines 56 cm x 36 cm x 23 cm



Teoretycznie, każdy pasażer ma prawo zabrać na pokład walizkę podręczną i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Niestety, coraz częściej jest tak, że tani przewoźnicy wprowadzają konieczność wykupienia uprawnienia do wcześniejszego wejścia na pokład samolotu. Tylko wtedy będą mieć gwarancję, że zabiorą ze sobą na pokład walizkę kabinową. W przeciwnym razie podręczna torba wyląduje w luku bagażowym i będzie można ją odebrać dopiero po podróży, w terminalu.

Walizka do samolotu – jaką wybrać?

Wybierając walizkę do samolotu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość wykonania. Im walizka będzie lepiej wykonana, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo jej uszkodzenia oraz zniszczenia umieszczonych w niej rzeczy. Bardzo ważne elementy walizki to mocne szwy i wytrzymałe zatrzaski. Ważną rolę odgrywają również zwrotne kółka, które zdecydowanie ułatwią poruszanie się chociażby po lotnisku. Jaką walizkę wybrać do WizzAir, jaką do Ryanair, a jaką do LOT? Poniżej przykładowe, modne i wytrzymałe modele, które można zabrać ze sobą na pokład.

Jaką walizkę zabrać do Ryanair?

https://www.wittchen.com/walizkakabinowa,p7132721#890456

Mała, jasnoszara walizka wykonana z ABS-u to optymalny wybór w przypadku podróży linią Ryanair. Walizka ma porowatą powierzchnię, a jej kółka zostały powleczone elastyczną powłoką, co zabezpiecza je przed uszkodzeniami. W środku, zamiast typowych pasów zabezpieczających spakowane elementy, został umieszczony rozbudowany układ podszewki, wyposażony w dodatkową kieszeń. To pozwala wygodnie rozmieścić wszystkie niezbędne rzeczy. Dzięki temu walizka jest funkcjonalna, a przy tym stylowo się prezentuje.

Jaką walizkę zabrać do WizzAir?

https://www.wittchen.com/walizkakabinowa,p7132565#890364

Walizka kabinowa w kolorze pudrowego różu to idealna propozycja dla każdej, stylowej kobiety. Subtelny kolor oraz geometryczne wzornictwo dodają walizce modnego wyglądu. Z kolei wykonanie z polikarbonu sprawia, że model jest bardzo wytrzymały. Cztery podwójne kółka, pokryte dodatkowo elastyczną powłoką powodują, że manewrowanie walizką jest niezwykle proste i przyjemne. To egzemplarz, który może posłużyć jako walizka kabinowa do WizzAir.

Jaką walizkę zabrać do LOT?

https://www.wittchen.com/walizka-kabinowa,p7130941#889387

Propozycja walizki kabinowej, którą można zabrać ze sobą do samolotu LOT to utrzymany w biało-brązowej kolorystyce model, wykonany z lekkiego materiału – polipropylenu. Designerski wygląd walizki sprawia, że egzemplarz spodoba się miłośnikom najnowszych trendów. Subtelne, brązowe przeszycia na białej powierzchni to cechy charakterystyczne tego modelu. Walizka jest nie tylko modna, ale też funkcjonalna. Układ kieszeni sprawia, że walizka jest bardzo pojemna i z łatwością można w niej pomieścić wszystkie potrzebne rzeczy.

Więcej stylowych i funkcjonalnych walizek kabinowych, można znaleźć tutaj: https://www.wittchen.com/bagaz/walizki/walizki-kabinowe.

Decyzja o zakupie walizki powinna być zdeterminowana częstotliwością podróży. Im walizka będzie częściej eksploatowana, tym jej konstrukcja powinna być solidniejsza. Na walizkach nie warto oszczędzać.

Materiał Promocyjny