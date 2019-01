Kosztowne pomyłki w wynajmie samochodu których warto uniknąć

Wiele jest takich sytuacji w naszym życiu, które powodują, że nagle potrzebujemy samochodu. To na przykład wyjazd wakacyjny lub biznesowy, gdy po wylądowaniu samolotem na lotnisku nie mamy już żadnego środka transportu. Z wypożyczalni samochodów dobrze jest też skorzystać, gdy nasze prywatne auto jest np. u mechanika.

Wypożyczalnie samochodów a stosowanie dobrych praktyk

Dobre wypożyczalnie samochodów nie stosują nieuczciwych praktyk. Jednak są też takie, które zawierają w umowach zapisy działające tylko na ich korzyść. Jak powszechnie wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, dlatego każda osoba, która planuje wypożyczyć samochód powinna dowiedzieć się, jakich kosztownych pomyłek przy wynajmie pojazdu może uniknąć.

Co warto wiedzieć o wynajmie samochodów, aby nie przepłacić?





1.Dodatkowe koszty wypożyczenia samochodu przy tzw. okazyjnych cenach

Wyjątkowo niskie, wręcz zaskakująco niskie koszty wypożyczenia samochodu z danej wypożyczalni powinny zapalić nam czerwoną lampkę. W takich przypadkach bardzo często wypożyczalnia dolicza dodatkowe opłaty np. za wyczyszczenie samochodu i przygotowanie do wypożyczenia, zamontowanie fotelika dziecięcego czy inne doposażenie pojazdu.

2.Zła opcja wynajmu – jaką opcję warto wybrać?

Wypożyczalnie udostępniają samochody najczęściej w trzech wariantach wypożyczenia, czyli jako najem krótkoterminowy, średnioterminowy lub długoterminowy. Wynajmując auto na więcej niż kilka dni warto zastanowić się, czy na pewno najem krótkoterminowy będzie dla nas najkorzystniejszy cenowo. Jak to zrobić? Najlepiej zadzwonić na infolinię wypożyczalni, powiedzieć na jak długo chcemy pożyczyć pojazd i poprosić o wycenę w najkorzystniejszym wariancie.

3.Dodatkowe opłaty za podstawienie pojazdu na lotnisko

Największa część klientów wypożyczalni samochodowych to osoby, które lądują na lotnisku i wtedy zamawiają auto. Wiele firm postanowiło zbić na tym dodatkowy interes i doliczają do rachunku dopłatę za podstawienie auta na lotnisko. Na szczęście są też takie firmy, które tego unikają.

4.Zamrożenie pieniędzy w postaci kaucji zabezpieczającej

Niektóre firmy pobierają kaucje zabezpieczające od klientów nawet przy wypożyczeniu samochodu najniższej klasy z tych, które posiadają. Na szczęście są też firmy, które tego unikają i pobierają kaucję zwrotną tylko przy wypożyczeniu aut segmentu np. Premium.

5.Sprawdź, kto może kierować samochodem

Często klienci wypożyczają samochód w celu wyjazdu na jakąś wycieczkę ze znajomymi. Warto jednak wiedzieć, że najczęściej pojazdem może kierować tylko ta osoba, która została zapisana w umowie najmu. Oczywiście można do niej wpisać kilka osób, jednak każda z nich będzie musiała okazać prawo jazdy pracownikowi wypożyczalni. To bardzo ważne, ponieważ w razie jakiegokolwiek wypadku drogowego, podczas którego samochodem kierowała osoba nieodznaczona w umowie wypożyczenia, pojawiają się ogromne problemy.

6. Jakie ubezpieczenie i ile kosztuje?

Choć mogłoby się wydawać, że każda wypożyczalnia pojazdów powinna oddawać w ręce klientów samochody z pełnym ubezpieczeniem wliczonym w cenę wynajmu, to jednak tak nie zawsze jest. Bardzo często ubezpieczenie jest okrojone, a za dodatkowe odbezpieczenia auta trzeba dopłacić.

7.Ile paliwa należy zwrócić?

Wypożyczając pojazd otrzymujemy go z pewną ilością paliwa w baku. Należy się dowiedzieć, jak to się ma do momentu zwrotu pojazdu. Większość firm ustala, że należy zwrócić auto z podobnym poziomem paliwa w baku. Są też takie, które wypożyczają pojazd z pełnym bakiem, doliczając jego koszt do rachunku. Wtedy klient oddaje samochód z możliwie jak najbardziej wyczerpanym zbiornikiem paliwa.





Wypożyczalnia samochodów w Warszawie





Jeżeli chcesz wynająć samochód w stolicy i szukasz dobrej wypożyczalni samochodów, która nie stosuje żadnych nieuczciwych haczyków, a w ręcz przeciwnie – zasady wynajmu są proste, jasne i czytelne, a podpisywane umowy dla każdego zrozumiałe, to dobrym rozwiązaniem będzie wypożyczalnia samochodów w Warszawie Carfree. Jest jedną z najchętniej polecanych tego typu firm na rynku. Nie tylko ze względu na uczciwe zasady i pro kliencki sposób działania, ale przede wszystkim z tego powodu, że ma niezwykle rozbudowaną i przystępną cenowo ofertę. Widać to nie tylko po jakości, sposobie utrzymania i standardzie oferowanych samochodów, ale przede wszystkim po licznych promocjach. Wypożyczalnia nie pobiera kaucji zabezpieczających za większość samochodów, udostępnia możliwość bezpłatnego podstawienia pojazdu na lotniska w Polsce oraz daje samochody z pełnym ubezpieczeniem, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa każdego kierowcy i zapobiega ewentualnym problemom związanym np. ze stłuczką na drodze podczas jazdy pożyczonym autem czy skradzenia wypożyczonego samochodu.

