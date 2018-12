Nie musisz być blogerem, aby mieć swój blog podróżniczy!

Jesteś osobą, która uwielbia zwiedzać ciekawe miejsca na ziemi? Nie wyobrażasz sobie wyprawy bez uwieczniania jej na pamiątkowych zdjęciach?

Pragniesz gromadzić swoje wspomnienia i chcesz dzielić się nimi z innymi globtroterami lub ze znajomymi? Potrzebujesz porady, gdzie pojechać na weekend? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań (lub wszystkie!) brzmi: „Tak” - zapraszamy Cię na portal Linkmy.travel.

Jak działa serwis?

Portal narodził się z zamiłowania do podróży i jest polskim, początkującym i rozbudowującym się start-upem, skupiającym wyjątkową społeczność. Ideą tego serwisu ze zdjęciami jest możliwość tworzenia historii swoich podróży i dzielenia się najpiękniejszymi wspomnieniami z innymi ludźmi.

To także przestrzeń dla osób szukających inspiracji podróżniczych. Po założeniu konta każdy użytkownik może:

udostępniać online swoje podróże w postaci zdjęć z opisami,

obserwować wybranych użytkowników i publikowane przez nich materiały podróżnicze,

dodawać inne osoby do znajomych,

wyszukiwać interesujące go podróże,

śledzić trasy na zamieszczonych przez innych użytkowników mapkach,

komentować i oceniać podróże innych,

korzystać z wersji mobilnej portalu na smartfonie.

Jest to więc swego rodzaju blog podróżniczy, łączący obieżyświatów z wielu krajów i pozwalający nawiązywać nowe kontakty. Każdy użytkownik jest nie tylko obserwatorem, ale także influencerem. Pokazując swoje podróże, może zachęcać innych do podróżowania i poznawania nowych miejsc.

Dla kogo jest portal Linkmy.travel?

Serwis skierowany jest do wszystkich miłośników podróżowania. To świetne miejsce dla osób, chcących dzielić się swoimi przeżyciami i udostępniać własnoręcznie wykonane zdjęcia ze wszystkich zakątków świata, ale bez konieczności zakładania osobnego bloga. Nie musisz płacić za hosting, wymyślać domeny i poświęcać czasu na dopracowywanie wizualnych czy technicznych aspektów strony. Wystarczy założyć konto w naszym portalu! Linkmy.travel pozwoli Ci łatwo prowadzić własny, osobisty blog podróżniczy. W ten sposób zainspirujesz mnóstwo osób zastanawiających się, gdzie pojechać na weekend lub jakie miejsca są szczególnie warte zobaczenia w konkretnym kraju. System pozwala na wrzucanie wysokiej jakości zdjęć z własnych podróży i dodawanie opisów miejsc – dla siebie i innych użytkowników.

A co może dać konto w tym portalu ze zdjęciami początkującym podróżnikom? Korzystając z niego, można dowiedzieć się, co warto zwiedzić w konkretnym kraju czy też w określonej miejscowości. Przydatne informacje znajdą tutaj zarówno osoby lubiące samotnie przemierzać świat, jak i rodziny z dziećmi poszukujące fajnych miejsc do zwiedzania w większym gronie. W serwisie na pewno nie zabraknie też propozycji dla par, które szukają sprawdzonego i polecanego miejsca na weekend w Polsce. Zamieszczone zdjęcia stanowią nieocenioną wskazówkę i zachętę do odwiedzenia wybranych lokalizacji. Osoby, które zastanawiają się, gdzie warto jechać na wakacje większą ekipą (np. w gronie znajomych ze studiów), też nie będą zawiedzione. Wygodny system wyszukiwania podróży według danego miejsca lub ulubionego użytkownika pomoże szybko znaleźć ciekawy wariant podróżniczy.

Polska - gdzie jechać na wakacje?

Każdy, kto zastanawia się nad wakacyjnym wyjazdem w obrębie naszego kraju, znajdzie tutaj inspirację. Niezależnie od tego, czy masz ochotę pożeglować na Mazurach, zobaczyć popularne atrakcje turystyczne czy też powędrować w wysokie partie Tatr, w Linkmy.travel znajdziesz pomysły na atrakcyjny urlop w Polsce. Ciekawe miejsca są tutaj opisane i uwiecznione na fotografiach. Udostępnione przez innych podróże mają zwykle podany koszt całej wyprawy. Dzięki temu każdy może wybrać optymalną dla siebie trasę, która nie przekracza ustalonego budżetu i zaplanować miejsca do zwiedzania. Ten blog o podróżach umożliwia również dodawanie przy każdej zamieszczanej podróży informacji o liczbie uczestników. Pozwala to łatwiej znaleźć pomysły na weekend w Polsce - dla dwojga, dla czteroosobowej rodziny czy też dla pojedynczego obieżyświata. Dzięki aktywnym i zaangażowanym użytkownikom w portalu nie zabraknie wskazówek, dotyczących tego, gdzie jechać zimą oraz co warto zobaczyć w Polsce w okresie letnim. Każdy, kto odbył ciekawą wyprawę, będzie mógł podzielić się nią z innymi!

Najpiękniejsze miejsca na świecie

Egzotyczne wakacje pod palmami? A może objazdówka po wybranych atrakcjach turystycznych w konkretnym państwie? Każdą z tych podróży możesz zrelacjonować na Linkmy.travel, udostępniając online wykonane zdjęcia i opisując swoje wrażenia. A jeśli zastanawiasz się, jaką podróżniczą niespodziankę sprawić drugiej połówce - tutaj znajdziesz odpowiedź. Portal nie tylko pokazuje miejsca warte zobaczenia, ale i pozwala skontaktować się bezpośrednio z wybraną osobą, aby dopytać o szczegóły trasy czy poprosić o dodatkową poradę. Tutaj dowiesz się, gdzie można pojechać, aby spędzić niezapomniany urlop, zobaczysz najpiękniejsze kraje wraz ich zabytkami i sprawdzisz, jaką trasę obrać i jak zaplanować budżet na podróż. Jedno konto daje Ci mnóstwo możliwości! Już dziś zarejestruj się w portalu i podziel się swoimi przeżyciami, a także poznaj miejsca, które warto zobaczyć!

