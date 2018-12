Latarki outdoor: wybieramy najlepszy model

Planując weekendowy wypad za miasto, by spędzić czas na łonie natury, należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.

Jednym z elementów, o którym nie możesz zapomnieć szykując się do biwaku jest zadbanie o silne źródło światła. Dobra latarka turystyczna to przedmiot obowiązkowy, który każdy szanujący się biwakowicz powinien mieć w swoim plecaku. Mnogość dostępnych modeli i typów latarek, sprawia, że wybór tej jedynej może być trudny, dlatego przygotowaliśmy zestawienie latarek outdoor, które warto wziąć pod uwagę planując zakup tego akcesorium.

Jaka latarka jest najlepsza?

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dobór odpowiedniego oświetlenia przenośnego jest kwestią subiektywną. Najważniejszym aspektem przy wyborze dobrej latarki jest oczywiście jej przeznaczenie. To od ciebie zależy, jaką latarkę kupić. W zależności od potrzeb wybierz latarkę czołową, latarkę ręczną lub lampę kempingową. Każdy z przedstawionych typów ma własne wady i zalety, dlatego decyzja o tym, którą wybierzesz należy wyłącznie do ciebie. Wśród najpopularniejszych producentów możemy wymienić latarki Fenix, Maglite, Mactronic, Ledlesner i Nitecore. Szukając najlepszej latarki turystycznej powinieneś skupić się na tych właśnie firmach.

Obecnie większość latarek posiada więcej niż jeden tryb świecenia. Oprócz tradycyjnego, stałego źródła światła, którym oświetlisz sobie drogę czy umożliwisz rozbicie obozu po zmroku, nowoczesne latarki turystyczne wyposażone są w tryb SOS i określania pozycji, dzięki którym w razie potrzeby nadasz sygnał ratunkowy i poinformujesz, gdzie obecnie się znajdujesz. Wiele trybów pracy umożliwi ci kontrolę nad ilością światła, dzięki czemu możesz zaoszczędzić energię w sytuacjach kryzysowych. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat latarki LED, całkowicie wyparły te z tradycyjną żarówką. To właśnie diody LED sprawiły, że współczesne oświetlenie przenośne jest tak odporne i wydajne.

Jaka latarka czołowa?

Jak wcześnie wspomnieliśmy, latarki outdoor dzielimy na trzy rodzaje. Pierwszym z nich są tak zwane czołówki. Bardzo mocna latarka czołowa umożliwi ci oświetlenie terenu przed sobą bez konieczności użycia rąk. Zamontowana na głowie, sprawi, że bez problemu rozbijesz po ciemku namiot lub zatopisz się w lekturze ulubionej książki na łonie natury. Poniżej przedstawiamy naszą propozycję wydajnej czołowej latarki led.

Latarka czołowa MACTRONIC M-FORCE XTR

Przedstawiany sprzęt to bardzo mocna latarka na baterie. Kultowa już czołówka wykonana z bardzo lekkiego i niesamowicie wytrzymałego aluminium lotniczego jest odporna na upadki z wysokości 1,5 metra, a wskaźnik wodoodporności IPx8 pozwala na całkowite zanurzenie latarki na głębokość jednego metra. Ta latarka turystyczna LED, cechuje się imponującą mocą 1020 lumenów, która sprawia, że to małe urządzenie pozwala oświetlić nawet 165 metrów terenu przed tobą. Mactronic M-FORCE XTR pracuje w czterech trybach, dzięki czemu możesz kontrolować ilość zużywanej energii. Lampa wyposażona została również we wskaźnik poziomu energii i blokadę Switch Lock. Niewysoka cena i możliwości sprawiają, że jest to zdecydowany lider wśród latarek czołowych. Do kupienia TUTAJ.

Jaką latarkę ręczną wybrać?

Drugim rodzajem latarek outdoor są wszystkim dobrze znane klasyczne latarki turystyczne led. Takie źródła światła ułatwiają przemieszczanie się po zmroku i w odróżnieniu od czołówek pozwalają na dokładną kontrolę kierunku świecenia, gdyż do ich wykorzystania potrzebne jest użycie rąk. Występują zarówno w formie latarek akumulatorowych, jak i tych zasilanych bateriami. Poniżej prezentujemy naszego faworyta wśród latarek ręcznych.

Latarka FENIX RC11

Fenix RC11 to bardzo mocna ledowa latarka akumulatorowa z możliwościa zasilania bateryjnego. Jej niewielkie gabaryty (11,5 cm długości i 70 gramów wagi) mogą być mylące, gdyż na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że tak mały przedmiot nie może powalać mocą. Nic bardziej mylnego! Wyposażona w bardzo mocną diodę LED latarka emanuje światłem o wartości aż 1000 lumenów na odległość prawie 200 metrów. Ta latarka turystyczna posiada aż 6 trybów pracy, a ładowana jest za pomocą portu Micro USB lub nowoczesnego kabla magnetycznego. Ten model wykonany jest z odpornego aluminium i cechuje się wodoszczelnością w klasie IPx8, co pozwala na całkowite zanurzenie w wodzie. Jej kompaktowość, ogromna moc i rozsądna cena sprawiają, że jest naszym faworytem wśród akumulatorowych latarek led.

Lampa kempingowa - jaką wybrać?

Ostatnim typem latarek outdoor, które należy wyróżnić sa lampy kempingowe. Te przeznaczone są do stosowania podczas wspólnego przesiadywania na łonie natury, umożliwiające wspólne rozmowy i gry. Oświetlenie biwakowe różni się od pozostałych typów tym, że nie emanuje światłem kierunkowym, a oświetla przestrzeń dookoła. Idealnie nadaje się jako źródło światła dla całego obozu lub jako podwieszana lampa w namiocie. Dobra latarka kempingowa outdoor to taka, której funkcjonalność pozowali na dobrą zabawę wszystkim uczestnikom biwaku. Poniżej prezentujemy lampę kempingową, która naszym zdaniem wyróżnia się na tle konkurencji.

Lampa Kempingowa LEDLENSER ML6 Powerbank

Ledlesner ML6 Powerbank, to bardzo mocna akumulatorowa lampa kempingowa wyposażona w dyfuzor, dzięki któremu zwiększony zostaje zasięg oświetlanego obszaru. Dzięki temu produktowi będziesz w stanie oświetlić praktycznie całe obozowisko. Ta latarka turystyczna led posiada aż 8 trybów pracy, a wśród nich tryb SOS oraz strobe. Możliwość kontrolowania natężenia światła pozwala na wydłużenie pracy lampy na jednym naładowaniu (ok 70 godzin). Oprócz tych funkcji, lampa Ledlesner ML6 wyposażona jest w powerbank, dzięki któremy możesz podładować smartfon lub inne urządzenia. Dodatkowym atutem tej lampy są również fluorescencyjne elementy ułatwiające znalezienie jej po zmroku oraz wodoszczelność w klasie IP54, zapewniającą nieprzerwaną pracę produktu nawet w trakcie ulewy. Ponadto sprzęt posiada wskaźnik naładowania, blokadę włącznika, magnes oraz hak umożliwiający jej podwieszenie. Latarka Ledlesner jest niekwestionowanym zwycięzcą w swojej klasie.

Wytypowanie najlepszego modelu latarki outdoorowej jest niemożliwe. Wszystko zależy od ciebie, to ty musisz zdecydować czego potrzebujesz. Przedstawione w zestawieniu latarki turystyczne to naszym zdaniem najciekawsze propozycję, decyzja jaką latarkę kupić pozostawiamy tobie. Mamy nadzieję, że choć trochę ułatwiliśmy ci ten proces.

Materiał powstał we współpracy z elatarka.pl