Trójmiasto – te atrakcje musisz zobaczyć!

Działające jak jeden organizm 3 nadmorskie miasta oferują wspólnie całą masę atrakcji i stanowią jedno z najciekawszych miejsc dla turystów w Polsce. Położone nad Zatoką Gdańską Trójmiasto jest największym i najważniejszym ośrodkiem metropolitalnym w północnej Polsce.

Atrakcyjne Gdańsk, Gdynia i Sopot

Bliskość morza, liczne szerokie plaże, rozległe lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i okoliczne jeziora sprawiają, że warunki do wypoczynku są tu wręcz idealne. Trójmiasto ma dobre połączenie z innymi regionami Polski, m.in. za sprawą pociągów Pendolino, oraz z całą Europą dzięki prężnie działającemu Portowi Lotniczemu im. Lecha Wałęsy. Natomiast sprawna komunikacja miejska na miejscu powoduje, że przyjeżdżając do jednego miasta, mamy łatwy dostęp do wszystkich. Choć Gdańsk, Gdynia i Sopot różnią się, to jednocześnie wzajemnie się uzupełniają. W związku z tym każdy, kto przyjedzie tutaj na weekend czy wakacje, może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie i korzystać z szerokiego wachlarza atrakcji. Poniżej krótka dawka inspiracji, jeśli szukasz więcej informacji wejdź na Pomorskie.travel i poznaj atrakcje Trójmiasta.

Gdańsk

Gdańsk jest stolicą regionu i największym z miast Trójmiasta. Należy też do najchętniej odwiedzanych przez turystów w Polsce. Jest bowiem jednocześnie nadmorskim kurortem i niezwykłą skarbnicą kulturową. Tutejsza starówka przez wielu uważana jest za najładniejszą w kraju, a może i w Europie. Bazylika Mariacka – jedna z największych ceglanych świątyń na świecie, gotycko-renesansowy Ratusz, bogato zdobiony Dwór Artusa, Żuraw czy Fontanna Neptuna to zabytki, o których słyszał chyba każdy. Nie można też pominąć trzech słynnych gdańskich bram – Wyżynnej, Złotej i Zielonej. Natomiast poza centrum znajduje się równie cenna Twierdza Wisłoujście. Warto też wybrać się w rejs na Westerplatte jednym ze statków cumujących przy Motławie na Głównym Mieście. Gdańsk to nie tylko historia, ale nawet na przykładzie zupełnie współczesnych atrakcji widać, jak wielkie ma ona tu znaczenie. Niedaleko dworca głównego, na terenie dawnych pruskich fortyfikacji działa Centrum Hewelianum – wyjątkowy park nauki z multimedialnymi wystawami, który swoją nazwę wziął od słynnego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Atrakcja została wyróżniona Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w Rankingu atrakcji Dzieckowpodrozy.pl. Obok Hewelinum znajduje się Góra Gradowa, która jest najlepszym punktem widokowym w mieście. Większość gdańskich zabytków można oglądać także z koła widokowego Amber Sky tuż nad Motławą. Historia jest w Gdańsku prezentowana w sposób niezwykle nowoczesny, o czym przekonać się można odwiedzając Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej. Obie te instytucje biją rekordy frekwencji. Nowym symbolem miasta stał się natomiast wybudowany na Euro 2012 Stadion Energa przypominający kształtem bursztyn. Miłośnikom nadmorskich spacerów i plażowania spodoba się molo w Brzeźnie i Wyspa Sobieszewska.

Gdynia

Gdynia – najmłodsza w Trójmieście – jest symbolem sukcesu i ciężkiej pracy. Wybudowana w błyskawicznym tempie zyskała prawa miejskie w 1926 roku i stała się wówczas nowym polskim oknem na świat. Podziwiać tu można kilka perełek modernistycznej architektury, jak biurowiec Polskich Linii Oceanicznych. Gdynia jest nierozerwalnie związana z morzem i widać to na każdym kroku. Przy nadmorskim Skwerze Kościuszki, będącym najpopularniejszym obok bulwaru miejscem spacerów, znajduje się większość atrakcji. Tutaj cumują historyczne polskie statki-muzea – żaglowiec Dar Pomorza oraz niszczyciel Błyskawica, tutaj także działa Akwarium Gdyńskie, w którym można zobaczyć ponad 1500 wodnych organizmów. Tuż obok znajduje się plaża. Natomiast niedaleko portu odwiedzić można Muzeum Emigracji utworzone w dawnym budynku Dworca Morskiego. Multimedialna wystawa prezentuje losy tych, którzy przed laty właśnie stąd wypływali, aby już nigdy nie wrócić do Polski. Dużym zainteresowaniem cieszy się również Centrum Nauki Experyment, jeden z najbardziej popularnych tego typu obiektów w kraju. Warto też wybrać się na Kamienną Górę – doskonały punkt widokowy w centrum, na który można dostać się darmową kolejką. To tylko początek długiej listy atrakcji w Gdyni – po więcej zapraszamy na Pomorskie.travel – oficjalny serwis turystyczny Województwa Pomorskiego.

Sopot

Sopot, nazywany letnią stolicą Polski, jest niezwykle eleganckim i modnym kurortem. Można tu znaleźć wiele hoteli i restauracji o wysokim standardzie, a także liczne kluby i dyskoteki działające do późnej nocy. Większość z nich skupia się wokół miejskiego deptaka – zabytkowej ulicy Bohaterów Monte Cassino, która prowadzi też na piękną plażę i najdłuższe w Europie drewniane molo z mariną. Po drodze warto przyjrzeć się Krzywemu Domkowi, który inspirowany jest architekturą tworzoną przez Gaudiego w Barcelonie. Sopot jest także idealnym miejscem dla miłośników kultury – działa tu słynna Opera Leśna, Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej położony tuż przy plaży czy goszcząca największe widowiska i koncerty Ergo Arena na granicy z Gdańskiem. Natomiast w Centrum Haffnera na końcu ulicy Bohaterów Monte Cassino działa Multikino z 6 salami. Jeśli zaś chodzi o rekreację, to poza plażami warto wybrać się na spacer do pięknie urządzonego Parku Północnego lub Południowego po obu stronach molo. W Sopocie działa też jedyny w Trójmieście aquapark.

Atrakcyjne Pomorskie

Pobyt w Trójmieście zapewnia też dostęp do wielu atrakcji w okolicy. Dzięki kursującym w sezonie letnim tramwajom wodnym ze wszystkich trzech miast można dostać się do Helu, a z Gdańska także na Westerplatte i Wyspę Sobieszewską. Do innych miejscowości na Półwyspie, m.in. Pucka, Władysławowa, Jastarni czy Juraty można szybko dojechać pociągiem. Dzięki połączeniom Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dotrzemy do malowniczych kaszubskich miejscowości, jak Kartuzy, Kościerzyna czy Żukowo, wokół których pełno jest jezior, a zimą działa także kilka wyciągów narciarskich, np. w Wieżycy. Wszystko to sprawia, że wypoczynek w Trójmieście zapewnia niezliczone możliwości zwiedzania, rekreacji i zabawy, dla turystów w każdym wieku i o różnych preferencjach. Niełatwo jest znaleźć w Polsce drugie takie miejsce…