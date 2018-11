Święta Bożego Narodzenia - jak odkryć magię świąt?

Od listopada półki sklepowe uginają się pod ciężarem świątecznych dekoracji i prezentów. Reklamy telewizyjne nawołują do sprzątania, gotowania, brania pożyczek i tworzenia za wszelką cenę klimatu sprzyjającego radosnemu wypoczywaniu. A naprawdę jest tak, że w codziennym pędzie z domu do pracy, z pracy na zakupy, do urzędu, po dzieci do przedszkola, sprzątanie, gotowanie i kupowanie staje się kolejnym wyzwaniem, przez które na celebrowanie świąt nie pozostaje już wiele czasu i siły. Sednem świąt powinien być wypoczynek i beztroskie spędzanie czasu w rodzinnym gronie. Dopiero takie będą faktycznie magiczne.

Święta muszą być białe!

Klimat od wielu lat wyraźnie się ociepla. Na nizinnych terenach Polski czy nad morzem na śnieg w święta Bożego Narodzenia od wielu lat trudno liczyć. Opady śniegu i mróz pojawiają się na dłużej, zwykle dopiero w styczniu czy lutym, a grudzień często bywa deszczowy. Jednak są miejsca, które nawet wtedy pokrywają się białym puchem. To polskie góry, między innymi Beskidy. To w Beskidzie Sądeckim panuje klimat umiarkowany górski, który charakteryzuje się zmiennością pogody, długimi zimami, trwającymi od listopada do kwietnia oraz znacznymi opadami śniegu. Niektóre miejscowości, szczególnie osłonięta od północy Krynica-Zdrój, są jednocześnie bardzo nasłonecznione, dzięki czemu przypominają nawet miejscowości podalpejskie.

Święta Bożego Narodzenia muszą być białe (fot. Hotel Czarny Potok)

Bo chociaż leży w nich śnieg, to panuje przyjemna aura, idealna do zwiedzania, jazdy na nartach i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Krynica-Zdrój w Boże Narodzenia wygląda zwykle jak kraina z najpiękniejszych baśni, a jej miłośnicy zachęcają, by odwiedzać ją właśnie wtedy, kiedy w uzdrowisku, na deptakach i w parkach jest wiele dużo śniegu. Pobyt w górach w czasie Bożego Narodzenia to szansa na spędzenie prawdziwie białych świąt! I nawet jeśli wyjątkowo z chmur nie posypie białym puchem, jest szansa, że wszelkie braki nadrobią śnieżne armatki.

Boże Narodzenie w rodzinnym gronie, ale gdzie?

Przyjęło się, że dzielenie się opłatkiem i prezentami bez towarzystwa wielu bliskich: rodziców, wnuków, babć, wujków i kuzynów jest sprzeczne z wizją świąt z prawdziwego zdarzenia. To dlatego świąteczne spotkania pod choinką i przy wigilijnym stole muszą odbywać się w gronie najbliższych. Często jednak to na jedną osobę, zwykle seniorkę rodu spada obowiązek przygotowań przygotowania domu i stołów na wizytę gości. To zwykle duże obciążenie, które wiąże się z kilkudniowymi porządkami, godzinami spędzonymi w kuchni, ze stresem i zmęczeniem. Wspólne świętowanie Bożego Narodzenia można jednak przenieść do domu młodszego pokolenia. Można też wyjechać z całą rodziną na krótki urlop.

Spędź święta w rodzinnym gronie w hotelu w górach (fot. Hotel Czarny Potok)

Spędzenie świąt poza domem przyniesie wiele radości i odciąży osoby, które zwykle brały na siebie obowiązek przygotowania świąt. Pozwala na beztroskie cieszenie się kilkoma dniami wolnymi poza domem, a jednak z najbliższymi i z poszanowaniem polskiej tradycji: obok przystrojonej choinki, smakując typowych świątecznych dań, ze śpiewaniem kolęd i długimi rozmowami przy stole. Wczasy świąteczne na Boże Narodzenie pozwolą na naładowanie życiowych akumulatorów oraz zmobilizują do zimowych aktywności: spacerów po zaśnieżonych szlakach czy jazdy na nartach.

Odkryj wspaniały górski klimat

Puszysty śnieg, białe wzgórza, zapach sosen, górska architektura i wspaniała kuchnia. Nic dziwnego, że największe górskie miejscowości w okresie świątecznym zapełniają się turystami z całego kraju. W górach święta cieszą dużo bardziej, bo chociaż jak wszędzie, ulice przystrojone są światełkami, na każdym kroku stoją wielobarwne choinki i w każdym sklepiku można kupić upominki dla bliskich, to jednak śnieg jest właściwie gwarantowany, a godziny spędzone na jeździe na nartach i przepyszne dania podawane w lokalnych restauracjach poprawiają nastrój i pozwalają zapomnieć o troskach. Nie da się ukryć, że w grudniu ulice najpopularniejszych miast w polskich górach zapełniają się turystami, w szczególności w Zakopanem i okolicach. Osoby, którym nie w smak przeciskanie się przez tłumy na zakopiańskich Krupówkach, nie muszą jednak rezygnować z urlopu. Wystarczy nieco zmienić kierunek. We wspomnianej już Krynicy-Zdrój klimat świąt jest równie wyczuwalny, ale gwar na głównych ulicach miasta jest mniej uciążliwy. Krynica to prawdziwa miejscowość górska, z licznymi trasami zjazdowymi dla wytrawnych narciarzy oraz dla osób początkujących, to kolej z koleją gondolową na Jaworzynę, z licznymi karczmami, barami i góralskimi restauracjami. Do tego Krynica jest uzdrowiskiem, dlatego nie brakuje w niej gabinetów SPA czy krytych pływalni, pijalni wód. Na atrakcje mogą liczyć też osoby młode, które świetnie czują się w nocnych klubach, a także rodziny z dziećmi, dla których atrakcją mogą być spacery. O prawdziwie górski klimat dbają także hotelarze, którzy właśnie w Boże Narodzenie pracują ciężko, by zapewnić gościom jak najlepszy wypoczynek i niezapomniane święta.

Oferty świąteczne na Boże Narodzenie w hotelu

Pobyt w górskim hotelu w czasie Bożego Narodzenia to przede wszystkim pewność, że na stole będzie zawsze pełna gama świątecznych potraw i że w rodzinnym gronie oraz z innymi miłośnikami gór miną one spokojnie i radośnie. Hotel Czarny Potok w Krynicy-Zdrój to luksusowy ośrodek, który od lat z sukcesem organizuje święta dla gości z całego kraju. Mieszkańcy ośrodka mogą liczyć na prawdziwą atmosferę świąt: przystrojone choinki, aromat wigilijnych dań, słodkich pierników oraz suszonych owoców. Nie brakuje także tradycyjnych kolęd oraz warsztatów śpiewu dla dzieci. W hotelu wypocznie każdy, kto do tej pory kojarzył święta głównie z pracą i gotowaniem. Może to robić w dowolny, wybrany przez siebie sposób: spacerując po okolicy, jeżdżąc na nartach, oddając się zabiegom w strefie SPA, czy korzystając z atrakcji strefy Aqua i Fitness, w której funkcjonują między innymi Łaźnie Zdrojowe. Ceny pakietów świątecznych pozwalają na zebranie ze sobą na święta w górach nawet licznej rodziny i na spędzenie z nią beztroskich bożonarodzeniowych wczasów.

ARTYKUŁY POWIĄZANE