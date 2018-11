Naturalnie, z Warmii i Mazur

Warmia i Mazury od lat kojarzone są ze zjawiskowym krajobrazem i tysiącami jezior. Region wyróżniają również ludzie – ich idee, produkty i przedsiębiorstwa, które zyskały uznanie całego świata.

Życie w rytmie Cittaslow

Miasta Dobrego Życia promują zrównoważony rozwój i stawiają na działania prospołeczne. Innowacyjne rozwiązania i nowoczesne inwestycje przeplatają się tu z ze zdrowym, spokojnym trybem życia, gościnnością, dobrą kuchnią oraz tradycyjnym rzemiosłem. Na całym świecie do sieci Cittaslow należy blisko 240 miast z 30 krajów. Aż 20 z tych miast znajduje się na Warmii i Mazurach. To największe tego typu skupisko w Polsce. Każde Cittaslow liczy nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. Mimo że miasta nie należą do największych, stosuje się w nich nowoczesne sposoby organizacji życia społecznego, tak aby brak pośpiechu w życiu codziennym nie stał w sprzeczności z nieustannym i przemyślanym rozwojem gospodarczym. To między innymi mieszkańcy Cittaslow mogą cieszyć się zachowanym work-life balance i godzić zdrowe życie z czystym zyskiem.

Smak tradycji

Stali bywalcy regionu potrafią przejechać setki kilometrów, żeby choć na chwilę wpaść do ulubionej restauracji. Restauratorzy łączą sprawdzone przepisy z trendami i inspiracjami napływającymi z całego świata. W tradycyjnej kuchni Warmii i Mazur używa się przede wszystkim: łatwo dostępnych ryb, produktów leśnych, rolniczych, czyli wszystkiego, co daje natura. W menu lokali należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle, zrzeszającej punkty serwujące tradycyjne specjały, można znaleźć takie dania, jak: zupa z ryb, karmuszka, półgęsek, dziczyzna, ziemniaczane farszynki, dzyndzałki warmińskie, babka ziemniaczana. Warto dodać, że aż 32 regionalne przysmaki z województwa warmińsko-mazurskiego zostały już wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Przestrzeń wspólnego rozwoju

Współpraca małych tradycyjnych firm i rodzinnych biznesów z korporacyjnymi przedsiębiorstwami widoczna jest w wielu branżach i na różnych płaszczyznach. Doskonałym przykładem na wymianę doświadczeń i współpracę między firmami, bez względu na skalę ich działania, jest sektor drzewno-meblarski. To na Warmii i Mazurach tradycje lokalnych stolarni czy tartaków łączą się z know-how światowych gigantów. Na Warmii i Mazurach jest najwyższy wskaźnik koncentracji producentów mebli w Europie. Region zajmuje 3. miejsce w UE pod względem produkcji arkuszy fornirowanych, sklejek, płyt laminowanych, wiórowych oraz desek, 4. miejsce w – produkcji pozostałych wyrobów z korka, słomy i materiałów do wyplatania. Meble i wyroby z drewna eksportowane są z regionu do ponad 60 krajów świata, w tym do: Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dubaju, USA, Rosji i Chin.

Wiatr w żagle

W Krainie Tysiąca Jezior – faktycznie jest ich 1063 – znajduje się aż 11 stoczni, w których produkowane są łodzie stanowiące światową czołówkę. Co trzeci jacht w klasie do 10 m pływający na morzach i oceanach całego świata pochodzi ze stoczni na Warmii i Mazurach. Doskonałe zaplecze i infrastruktura sportowo-turystyczna sprawiają, że aż 27% wszystkich krajowych windsurferów mieszka na Warmii i Mazurach. To dyscyplina z największym odsetkiem zawodników z regionu. „Żagle Warmii i Mazur” to także prestiżowa nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W tegorocznej edycji laureaci zostali wyłonieni spośród ponad 60 firm i instytucji, które zgłosiły się do udziału w konkursie. Jego ideą jest promocja najlepszych przedsiębiorstw, usług i projektów promocyjnych w regionie. Nagroda stanowi prestiżowe wyróżnienie w trzech kategoriach: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss oraz Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości. Żagle stały się symbolem prestiżu i siły, która pozwala prowadzić biznes ku obranym celom. Wyróżnione firmy z pewnością mogą stanowić wzór do naśladowania – podsumowuje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Tradycja wyróżniania najlepszych firm z Warmii i Mazur będzie kontynuowana. Niebawem na stronie www.invest.warmia.mazury.pl zostanie uruchomiony nabór do kolejnej edycji konkursu „Żagle Warmii i Mazur”.

Dowiedz się więcej:

http://invest.warmia.mazury.pl/pl/

fb/warmia i mazury zdrowe zycie czysty zysk