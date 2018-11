Vipiteno-Racines/Sterzing-Ratschings w Południowym Tyrolu – znakomity przepis na udane ferie!

Doskonałe trasy narciarskie, niepowtarzalne widoki, wyjątkowa kuchnia, pyszne wino i aż 300 słonecznych dni w ciągu roku – tym przywita nas położony w północnych Włoszech Południowy Tyrol. Długo wyczekiwany sezon zimowy warto zacząć w prawdziwym raju dla miłośników sportów śnieżnych. Jedną z pereł Południowego Tyrolu jest Vipiteno-Racines, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Jakie atrakcje czekają na nas w tym regionie?

Vipiteno-Racines – cudowne krajobrazy, pyszna kuchnia i malownicze miasteczka

Południowy Tyrol to jeden z najpopularniejszych kierunków narciarzy z całej Europy. Na jego północy, w pobliżu granicy z Austrią, mieści się wakacyjny region Vipiteno-Racines. W jego sercu znajdziemy otoczone przepięknymi dolinami i monumentalnymi wzniesieniami miasteczko Vipiteno/Sterzing. Wśród zalet miasta należy wymienić będące architektonicznymi arcydziełami kamienice, gościnne restauracje i wąskie uliczki handlowe. W otoczeniu wspaniałych gór otrzymujemy więc esencję alpejskiego życia w niezwykle urokliwym mieście.

Copyright: Sterzing-Ratschings/Manuel Kottersteger

Południowy Tyrol – obowiązkowy kierunek narciarzy na ferie 2019!

Pragnąc spędzić wymarzone ferie na górskich stokach, warto wybrać region, który będzie spełniał oczekiwania całej rodziny lub znajomych. Jednym z najczęściej wybieranych jest właśnie Vipiteno-Racines, czyli perła Południowego Tyrolu. W jego okolicy znajdują się trzy małe i pełne niezwykłego uroku ośrodki narciarskie usytuowane blisko głównego grzbietu alpejskiego.

Pierwszy z nich to Racines-Giovo/Ratschings-Jaufen o perfekcyjnie przygotowanych stokach i 8 wyciągach narciarskich, drugi to Monte Cavallo/Rosskopf, a ostatni – Ladurns z wyjątkową małomiasteczkową atmosferą. Decydując się na Südtirol Wipptal Skipass, możemy do woli korzystać ze wszystkich trzech ośrodków, które łączy wspólny skipass. Do dyspozycji narciarzy jest w sumie 58 km tras. W okolicy znajdziemy także nowoczesne kolejki linowe, szkółki narciarskie, rustykalne chatki górskie i gospody z pysznym jedzeniem. Zapewniające niepowtarzalną atmosferę restauracje i gospody przyciągają alpejską oraz śródziemnomorską kuchnią i rozgrzewającymi napojami. Warto spróbować tutejszych pierożków, Schlutzkrapfen – szpinakowego ravioli, a także tradycyjnie przyrządzanych mięs.

Rozrywka dla dzieci i dorosłych

Vipiteno-Racines i okoliczne miasteczka są doskonale przystosowane na pobyt rodzin z dziećmi. Możemy skorzystać tu nie tylko z bardzo dobrych warunków do nauki jazdy na nartach lub snowboardzie, ale także ze zlokalizowanego w Monte Cavallo najdłuższego we Włoszech i oświetlonego nocą toru saneczkowego. W nowoczesnych i dobrze przygotowanych ośrodkach narciarskich czeka wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. Znajdziemy tu parki rozrywki, kluby dziecięce, okazję do rozrywki na stokach, oraz wysokogórskie chaty oferujące wyborne aperitify, pyszne wina i smakowite, tradycyjne posiłki.

Copyright: Sterzing-Ratschings/Alex Filz

Po aktywnym dniu można pozwolić sobie na chwilę relaksu w SPA. Idealnym zakończeniem dnia będą kąpiel w basenie, zabiegi na ciało z wykorzystaniem naturalnych ziół czy sauna. Na szczególną uwagę zasługuje ośrodek Balneum, Spa- i Wellnessbath w Vipiteno. Znajdziemy w nim zadaszony i otwarty basen oraz przestronną saunę w niezwykłym alpejskim stylu. Materiały tworzące to wyjątkowe miejsce pochodzą z okolicznych dolin. Szczególną uwagę zwracają podłogi i prysznice wykonane ze srebrnego kwarcytu, który doskonale odzwierciedla piękno górskiego świata. Elegancji temu miejscu dodaje także srebrny blask wspaniałego kamienia pochodzącego z doliny Pfitschtal. W takich warunkach zdecydowanie łatwiej się zrelaksować.

Copyright: TV Sterzing

W regionie znajdziemy ponad 20 specjalizujących się w branży wellness hoteli. Planując niezapomniany pobyt w tym regionie, warto pamiętać, że Pakiet Ski-Wellness ważny jest pomiędzy 23 a 30 marca 2019 roku. Obejmuje on zakwaterowanie, ski pass i niezwykłe atrakcje – jogę na stoku w Racines-Giovo, saunę dla narciarzy w Monte Cavallo oraz narciarską medytację w Ladurns.

ZAPRASZAMY!