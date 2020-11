Austria wzmacnia bezpieczeństwo w kościołach

Urodzony w Wiedniu 20-latek półtora roku temu trafił do więzienia, z karą 22 miesięcy pozbawienia wolności, za próbę wyjazdu do Syrii i wstąpienia w szeregi dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Wypuszczono go po odbyciu zaledwie jednej trzeciej kary, w grudniu ubiegłego roku.

Na początku listopada w przeprowadzonym zamachu zabił cztery osoby. Zginął z rąk policji.

- Wyniki dochodzenia wskazują obecnie, że nie można wykluczyć, że sprawca chciał celowo szukać ofiar również w kościołach - powiedział minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer.