Krwawy zamach w Somalii. Dziesiątki zabitych

Dwie ofiary to cudzoziemcy - obywatele Turcji. Prawie stu rannych przebywa w szpitalach, część z nich jest w ciężkim stanie.

Do tragedii doszło w sobotę rano, w godzinach szczytu. Eksplozja była wyjątkowo silna. Większość ofiar to młodzi ludzie, uczniowie i studenci, którzy wracali po miejscowym weekendzie do szkół. Auto, wypełnione materiałem wybuchowym, zdetonowano w pobliżu zatłoczonego punktu kontroli drogowej.



Od 1991 roku w Somalii trwa wojna domowa. Islamscy ekstremiści walczą o obalenie prozachodniego rządu i wprowadzenie prawa szariatu. Kraj jest w stanie faktycznego rozpadu, a rząd kontroluje tylko niewielkie skrawki jego terytorium. W stolicy Somalii często dochodzi do ataków bombowych, których sprawcami są terroryści z organizacji Asz-Shabaab, powiązanej z Al-Kaidą i wpisanej przez wiele krajów na listę grup terrorystycznych.