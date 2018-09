Nowy Meksyk: 13-latek szkolony do dżihadu przez partnera matki 123RF

13-letni chłopiec, który był jednym z dzieci przetrzymywanych w obozowisku w Nowym Meksyku, miał powiedzieć agentom FBI, że partner jego matki szkolił go do tego, by chłopiec w przyszłości podjął "dżihad przeciwko niewiernym" - informuje Reuters, powołując się na dokumenty sądowe.