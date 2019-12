Karolina Woźniacka: Odchodzę po Australian Open

Jak mówiła w wywiadach: – W niektóre dni byłam światowym numerem jeden, w inne walczyłam, żeby móc wstać rano z łożka. Od czerwca jest żoną byłego koszykarza NBA Davida Lee, rozpoczęła również studia biznesowe na Harvardzie – to również były powody, by zakończyć długą przygodę z tenisem.

Zapowiadając ostatni start w Melbourne dodała: „Na korcie osiągnęłam wszystko o czym mogłam marzyć. Zawsze sobie powtarzałam, że nadejdzie czas na życie także poza tenisem. W ostatnich miesiącach zdałam sobie sprawę, że jest już bardzo wiele rzeczy, które chciałbym robić poza kortem. Założenie rodziny z Davidem było jednym z tych celów. Podróżowanie po świecie i pomoc w podnoszeniu wiedzy na temat reumatoidalnego zapalenia stawów (przyszły projekt), to moja nowa pasja. To nie ma jednak nic wspólnego z mym obecnym stanem zdrowia i to nie jest pożegnanie. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się z wami opowieściami o mojej ekscytującej nowej podróży!"