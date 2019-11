Thiem i Tsitsipas finalistami Masters

– Wreszcie spełniło się moje wielkie, największe marzenie. To jest jeden z najlepszych i najbardziej prestiżowych turniejów roku, i ja dostaję szansę gry o zwycięstwo w niedzielnym finale. To jeszcze jest dla mnie trochę nierealne. Pokonać obrońcę tytułu, dobrego, nawet niezwykłego tenisistę, to zawsze jest wielkie osiągnięcie. Jestem po prostu bardzo szczęśliwy – mówił Austriak do kamer telewizyjnych chwilę po zejściu z kortu.