Finały ATP: Nadal wyszarpał pierwsze zwycięstwo

Dwa miesięce temu grali pięć setów w finale US Open i potrafili podnieść poziom emocji na trybunach do stanów najwyższych, choć może nie zawsze z powodu wybitnej jakości wymian. W Londynie było podobnie – znów wygrał po długim, nierównym meczu Nadal, znów huśtawka nastrojów miała sporą amplitudę, zwłaszcza, gdy w decydującym secie Hiszpan odrobił straty przegrywając już 0:4.

Miedwiediew, choć talentu i wielkich możliwości nikt mu nie odmówi, niekiedy przegrywał sam ze sobą. Nerwy na wierzchu, nagła gestykulacja, wzmożenie pretensji do otoczenia – na pewno mu nie pomogły. Szanse na awans w chwili porażki do końca nie stracił, ale scenariusz najbardziej optymistyczny dla Rosjanina – Tsitsipas wygrywa ze Zverevem i Nadalem, on pokonuje Zvereva, liczą się sety i gemy trójki graczy z jednym zwycięstwem – nie wyglądał na łatwy do realizacji.