Turniej Masters: Dalej do siebie mieć nie mogli

Kristina Mladenovic i Dominic Thiem są parą od kilku lat, w ubiegłym roku każdy, kto miał okazję wracać z hali O2 do centrum Londynu wodnym tramwajem po Tamizie, mógł zobaczyć, jak im ze sobą dobrze. W tym roku wielką radość celebrowali osobno, i to bardzo, bo dalej do siebie mieć nie mogli.

