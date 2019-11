Masters w Londynie: Nadal ma ból głowy

Najpierw w hali O2 pojawili się debiutanci, Tsitsipas i Miedwiediew. Obaj mają za sobą dobry tenisowy rok, nieco lepsze wyniki (m. in. dwa zwycięstwa w cyklu ATP Masters 1000 i finał US Open) miał Rosjanin, ale i Grek może się chwalić – trzy tytuły w mniejszych turniejach ATP, wygrane nad Nadalem, Djokoviciem i Federerem.

– To był jeden z moich najtrudniejszych i najważniejszych meczów w karierze. Najtrudniejszy był ostatni gem, po którym wreszcie poczułem wielką ulgę. Nie jest łatwo grać z kimś po pięciu wcześniejszych porażkach. Miałem gęsią skórkę wychodząc na kort w O2 Arena, marzyłem kiedyś od takiej chwili oglądając po raz pierwszy w 2010 roku londyńskie mecze w telewizji. To wiele dla mnie znaczy grać w tak ważnym turnieju – mówił zwycięzca.

Nadal także wygrał do poniedziałku pięć na pięć meczów w ATP Tour ze Zverevem. Wbrew obawom o skutki niedawnej kontuzji pojawił się w Londynie, wyszedł na kort i zagrał jak to on – bez żadnych kompromisów, ale również bez zwycięskiej formy, być może dobrze maskując objawy fizycznej słabości.