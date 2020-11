Masters 1000 w Paryżu: Porażka Hurkacza

Rywal z Mołdawii wydawał się do pokonania, nie tylko dlatego, że start w Paryżu zdobył po przegranych kwalifikacjach jako „lucky loser". Radu Albot (90. ATP) choć nie jest gigantem tenisa zawodowego, miał jednak argumenty, by wybiegać zwycięstwo nad Polakiem (33. ATP). Walczył, starał się, nie załamała go porażka w drugim secie w tie-breaku, gdy prowadził już 4-0.

