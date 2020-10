Iga nie schodzi z chmur

Iga idzie przez Paryż tanecznym krokiem i ani na chwilę nie gubi rytmu. Awans do półfinału debla w porównaniu z singlowym sukcesem nie jest aż tak istotny, bo debel to boczne podwórko tenisa, na którym najlepsi od dawna się nie bawią, ale w przypadku 19-latki ważne jest to, że trwa bajeczna seria, że Iga nie wychodzi ze zwycięskiego kokonu i wciąż nie przegrała w turnieju – w singlu i deblu – ani jednego seta.

Sukces sprawił, że do tego młodego szkoleniowca media ustawiły się w kolejce i on nie odmawia, a co najważniejsze mówi mądrze i spokojnie. Nie ma ma mowy o pompowaniu tego, co zwykle w takich okazjach bywa pompowane. Piotr Sierzputowski bardziej ostrzega, niż chwali, wskazuje na to, że kariera Igi znalazła się w punkcie zwrotnym i dopiero teraz trzeba wykazać się mądrością i mieć chłodną głowę. Gdy się go słucha, łatwiej zrozumieć, dlaczego tenisistka tak często podkreśla, że czuje się bezpiecznie w otoczeniu ludzi, których ona i jej też niezdradzający objawów gorączki ojciec wybrali, by towarzyszyli jej w karierze.