Iga Świątek po ćwierćfinale: Zagrałam mądrze

Chwilę po wygranym meczu Polki z Martiną Trevisan w studiu „Eurosportu" pojawiła się wirtualna Iga Świątek, by, dzięki nowoczesnej technice móc powiedzieć parę słów o spotkaniu.

Na pytanie o trudny początek ćwierćfinału odpowiedziała: – Musiałam przyzwyczaić się do warunków. Była trudno, wiało, zaczęłyśmy grę późno, potrzebowałam paru gemów, by wejść we właściwy rytm. Poczułam jednak później pewność siebie i myślę, że końcu dobrze się spisałam.