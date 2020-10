Zaproszenie do oranżerii

Kanadyjka po zaciętym, zwycięskim meczu ze Słowaczką Dominiką Cibulkovą pośliznęła się na mokrej podłodze w szatni i to zmieniło jej tenisowe życie. Do końca tego roku rozegrała już tylko jeden mecz, a potem skupiła się raczej na prawnej walce z Amerykańską Federacją Tenisową, którą wygrała po blisko trzech latach. Otrzymała odszkodowanie (podobno kilka milionów dolarów) i przekazała te pieniądze młodzieżowym szkółkom tenisowym w Nowym Jorku (Bouchard pochodzi z bardzo zamożnej rodziny).

Nie pozwoliła jednak o sobie zapomnieć. Została internetową celebrytką, jej zdjęć w kostiumach kąpielowych jest tam mnóstwo. Grała wprawdzie w turniejach, ale ze słabymi wynikami, ubiegły rok zakończyła jako 224. zawodniczka rankingu WTA. W tym roku odpadła w trzeciej rundzie kwalifikacji do Australian Open, w US Open nie wystartowała i dopiero we wrześniu awansowała w Stambule do pierwszego po latach finału turnieju WTA. W Roland Garros zagrała dzięki dzikiej karcie.