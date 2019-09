Tenisowa jesień w Azji nie sprzyja Polakom

Najlepszy polski singlista zgłosił się jeszcze w Tokio do gry podwójnej, zagra w nim z Benoitem Paire, los dał im za pierwszych przeciwników także Francuzów: Nicolasa Mahuta oraz Edouarda Rogera-Vasselina. Po tym starcie Hubert Hurkacz jedzie do Szanghaju na przedostatni w tym roku turniej z cyklu ATP Masters 1000 (od 6 do 13 października). Tam także będzie deblistą w parze z Paire.