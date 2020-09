Strach o Igę Świątek trwał krótko

W tym momencie strach był największy, ale na szczęście historia się nie powtórzyła. Iga nie oddała już w tym secie ani jednego gema. W nagrodę ma wielką szansę co najmniej powtórzyć swój ubiegłoroczny wynik z Paryża i awansować do czwartej rundy, bowiem Bouchard z pewnością nie jest jej straszna. Sześć lat temu Kanadyjka była wprawdzie rewelacją sezonu, grała w finale Wimbledonu, półfinałach Australian Open i Roland Garros, ale potem jej kariera się załamała i teraz gra w Paryżu dzięki dzikiej karcie (w rankingu WTA jest 168).

Na jej usprawiedliwienie można jedynie przypomnieć, że ogromny wpływ na to, gdzie jest dziś, miał wypadek podczas US Open 2015. Kanadyjka w szatni pośliznęła się na mokrej podłodze, upadła i doznała wstrząsu mózgu. Winą za to obarczyła federację tenisową USA, wygrała proces o duże pieniądze, ale do dawnej formy nie wróciła. Współczuć jej oczywiście wypada, nawet wiedząc, że pochodzi z bardzo bogatej rodziny i na tenisie nie musiała się dorabiać.