Roland Garros 2020. Losowanie mało łaskawe

Zakładając początkowy sukces Linette, można przypuszczać, że jej kolejną rywalką byłaby doświadczona Słowenka Polona Hercog, następnie zaś Czeszka Petra Kvitova (nr 7). Gdyby Świątek uporała się z Vondrousovą, to drugie spotkanie stoczyłaby z Su-Wei Hsieh z Tajwanu (lub z kwalifikantką), rywalką chyba do przejścia, potem zapewne z Dianą Jastremską z Ukrainy (nr 25) albo Kanadyjką Eugenie Bouchard, następnie zaś z nr 1, samą Simoną Halep.

Rafael Nadal trafił na trudniejszą ścieżkę do 13. zwycięstwa w Paryżu, są na niej m. in. Włoch Fabio Fognini (nr 14), Jannik Sinner, David Goffin i Alexander Zverev (nr 6), wreszcie nr 3, mistrz US Open 2020 Dominic Thiem w ewentualnym półfinale. Austriak rozpocznie turniej od trudnego meczu z byłym nr 3 na świecie, Chorwatem Marinem Ciliciem. Po nim może trafić na Stana Wawrinkę, Gaela Monfilsa (nr 8) i Diego Schwartzmana (nr 12).