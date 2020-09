Roland Garros: Publiczności będzie jeszcze mniej

Decyzja ma być pochodną rozwoju pandemii Covid-19 we Francji, zwłaszcza obserwowanego w ostatnich dniach kolejnego wzrostu liczby zachorowań. Tylko w minioną sobotę odnotowano w kraju 13500 nowych przypadków choroby, co stanowi rekord dobowy. Dane zebrane przez Uniwersytet Johna Hopkinsa w okresie od 13 do 19 września mówią o 64721 nowych przypadkach wykrycia wirusa we Francji oraz o 419 zgonach.

