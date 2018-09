US OPEN: Serena Williams wygrywa

Łukasz Kubot i Marcelo Melo są w ćwierćfinale debla po zwycięstwie nad francuską parą Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut 7:5, 2:6, 6:3.

To cenne zwycięstwo, a turniej US Open to jedna z ostatnich okazji, by ubiegłoroczni mistrzowie Wimbledonu uratowali sezon. Polak i Brazylijczyk wciąż liczą się w grze o Finał ATP Tour w Londynie, ale dla nich miejsce w czołowej ósemce to raczej obowiązek, a nie nadzwyczajna premia.

Poniżej dalsza część artykułu

Kubot i Melo w nocy z niedzieli na poniedziałek pokonali poważną przeszkodę – Herbert i Mahut to zwycięzcy trzech turniejów wielkoszlemowych, w tym tegorocznego Roland Garros. Tego sukcesu trudno było oczekiwać po tym, co Polak i Brazylijczyk pokazali w czterech turniejach na twardej nawierzchni poprzedzających US Open (w trzech odpadli już po pierwszych meczach).

Następni rywale Kubota i Melo to para o wiele mniej znana – Amerykanie Austin Krajicek (daleki krewny sławnego Holendra Richarda Krajicka) i Tennys Sandgren. Tego drugiego tenisowy świat dostrzegł, gdy podczas tegorocznego Australian Open awansował do ćwierćfinału singla (po zwycięstwach m.in. nad Stanem Wawrinką i Dominikiem Thiemem).

Okazało się wówczas, że pochodzący z Tennessee Sandgren jest zwolennikiem Donalda Trumpa, kilka lat temu po wizycie w klubie dla homoseksualistów opublikował w internecie kompromitujące wpisy (potem je usunął) i kilka razy wypowiadał się w sposób, który tak uraził siostry Williams, że Serena oświadczyła, iż nigdy nie obejrzy jego meczu.

W turniejach singlowych US Open znane są już pierwsze pary ćwierćfinałowe. Szlagierowo zapowiada się starcie broniącego tytułu Rafaela Nadala z Dominikiem Thiemem. Spotykali się dotychczas dziesięć razy, 7:3 prowadzi Nadal, ale wszystkie te mecze odbywały się na kortach ziemnych. Ostatni w tegorocznym finale Roland Garros Nadal wygrał 6:4, 6:3, 6:2.

„Na korcie twardym to będzie zupełnie inny, ale wciąż tenisowy mecz. On zna mnie, ja znam jego. Sądzę, że to będzie trudny pojedynek, mam nadzieję, dla obu stron" – powiedział Nadal.

W innym ćwierćfinale spotkają się John Isner z Juanem Martinem Del Potro, a nowojorska publiczność ma nadzieję na hit: starcie Novaka Djokovicia z Rogerem Federerem. Aby tak się stało, Serb musi najpierw pokonać w 1/8 finału Portugalczyka Joao Sousę, a Szwajcar Australijczyka Johna Millmana (te mecze zakończyły się w nocy z poniedziałku na wtorek).

W turnieju kobiet Serena Williams – odziana dość paradnie w raczej balowe niż sportowe tiule – pokonała Estonkę Kaję Kanepi 6:0, 4:6, 6:3 i w ćwierćfinale spotka się z Czeszką Karoliną Pliskovą. Broniąca tytułu Amerykanka Sloane Stephens zagra z Łotyszką Anastazją Sevastovą. ©?

Turniej pokazuje Eurosport 1 i 2.